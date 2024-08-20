Спершу Моді перебуватиме у Польщі, а тоді вирушить до України. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, пояснивши, що це зрозуміло з огляду на логістику.

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Чому візит Моді символічний

Багато світових лідерів відвідують Україну через Польщу, адже вона відіграє роль транспортного хабу. Тому не дивно, що Моді вирушить саме туди. Там він матиме зустріч прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою.

В Україні Моді має поспілкуватися з Володимиром Зеленським, а також можуть відбутися зустрічі з представниками української влади з нагоди Дня Незалежності України.

Візит збігається з важливою річницею, а саме 70-літтям встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Індією. Цікаво, що перед тим глава індійського уряду відвідував сусідню країну 45 років, тому бачимо, що візит до обох держав має певні символізми та є важливим і для Києва, і для Варшави,

– розповів експерт-міжнародник.

Про що говоритимуть сторони

Чіткої інформації про це нема, але варто розуміти, що західні країни, які запровадили санкції проти Росії, пильно стежать за такими візитами. До того ж Індія та Китай продовжують торгувати з країною-агресоркою та уникають прямого звинувачення росіян у розв'язанні війни.

Попри це Індія намагається поглибити відносини із західним світом. Вона розуміє, що Україна тяжіє до Заходу, планує стати членом НАТО та ЄС, а це великі перспективи. Тому Моді зацікавлений у розвитку відносин і, ймовірно, хоче їх налагодити.

Чи приєднається Індія до мирного процесу

Цей варіант не варто відкидати, хоча б з огляду на те, що Індія взяла участь у першому Саміті миру. Країна не підписала підсумкової декларації, але продовжує вести інтенсивний діалог в цьому напрямку, хоча й досить обережно.

Індійські високопосадовці неодноразово заявляли, що вони хотіли б побачити російську делегацію на перемовинах. Те саме каже Китай, але він все-таки не брав участі у Саміті, тому невідомо, чи дійсно зможе долучитися до цього процесу,

– зауважив Станіслав Желіховський

Попри все Індія поводиться більш обережно, вибудовує "містки" із західним світом. До того ж питань, у яких ми можемо співпрацювати, є багато. Наприклад, щодо продовольства, відбудови України – все це вигідно для індійської сторони, як для держави, так і для бізнесу. Фахівців з Індії реалізують багато інфраструктурних проєктів у своїй країні, тому їхній досвід важливий і вони могли б ним поділитися.