Втекли, як і начальник: чи будуть наслідки для ставлеників Путіна після заколоту Пригожина

Унаслідок невдалого заколоту, вчиненого Євгенієм Пригожиним, відбувається "ревізія" кремлівської влади. Зараз Владімір Путін проводить "чистки" свого оточення за результатами того, як представники російської еліти поводились під час "перевороту".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що у цьому сенсі є показовим поява за тиждень після заколоту глави міноборони Сєргєя Шойгу. Він нарешті наважився прокоментувати події, що сколихнули країну-агресорку.

Читайте також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

Головний адресат – Путін

Заява Шойгу про те, що нібито завдяки "грамотним діям російської армії" вдалося задушити заколот, має єдиного адресата – Путіна.

Як відомо, російський диктатор, щойно Пригожин заявив про свій намір йти на Москву, зник, самоусунувся та в керівництві країною не брав участі.

"Зараз він повернувся в Москву після "перевороту" і кричить, що насправді весь час перебував у Кремлі. А тепер з'явився і Шойгу, який почув, що говорить Путін, і почав повторювати те ж саме. Мовляв, він відбив "наступ" Москву", – зазначив політтехнолог.

Політтехнолог пояснив, як Путін вчинить зі своїми ставлениками після невдалого заколоту: дивіться відео

Російського диктатора не підвели

За результатами заколоту Пригожина російський диктатор проводить своєрідну "чистку" влади, залишаючи майже всіх на своїх місцях. Проте він не може вчинити інакше, адже практично всі ставленики його не підвели.

Вони залишили його в живих, не відібрали владу, хоча кожний з них мав можливість у добу, коли Пригожин захопив Ростов, зробити це. Але вони його не зрадили, а теж втекли, як і начальник,

– наголосив Шейтельман.

Саме тому Путін їх не чіпатиме. Якби вони почали чинити спротив Пригожину, тоді для них були б наслідки.

"Можливо, саме тому генерал Сєргєй Суровікін, за чутками, і "постраждав" (за інформацією ГУР, він був обмежений у пересуванні після заколоту Пригожина – 24 Канал), адже він намагався чинити спротив Пригожину. Він запускав літаки проти ПВК "Вагнера", а міг як всі "нормальні люди" сховатися в бункері", – підкреслив політтехнолог.

На прикладі цієї ситуації очевидно, що Путін бачить відданість своїх підлеглих в тому, щоб вони не виділялись з колективу і діяли так, як їхній керівник.

Наслідки заколоту Пригожина: що відомо

Президент України Володимир Зеленський вважає реакцію Путіна на "переворот" в Росії слабкою. Адже російський диктатор не контролює ситуацію в регіонах. Про це свідчить той факт, як швидко вагнерівці просувались вглиб Росії та захоплювали певні області.

Тим часом підрозділи ПВК "Вагнера" переміщаються на територію Білорусі. Ба більше, вони вже облаштовують свої табори поблизу міста Осиповичи. Також вагнерівці почали тренування на полігоні, де відпрацьовують маневри з танками та з важкою технікою.

Крім того, стало відомо, що російська влада вкладала шалені гроші в облаштування та озброєння підрозділів ПВК "Вагнера", які під час заколоту пішли проти Кремля. За повідомленням одного з російських пропагандистів, група "Вагнер" загалом отримала з бюджету країни-агресорки понад 858 мільярдів рублів.

Сєргєй Шойгу лише за тиждень після заколоту Пригожина, який він назвав "спробою дестабілізувати Росію", наважився зробити заяву. Він зазначив, що "переворот" Пригожина жодним чином не вплинув на "дії угруповань військ" країни-агресорки. За його словами, заколот зазнав поразки через те, що нібито російські збройні сили "проявили вірність присязі та військовому обов'язку".