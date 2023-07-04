Сбежали, как и начальник: будут ли последствия для ставленников Путина после мятежа Пригожина

В результате неудачного мятежа, совершенного Евгением Пригожиным, происходит "ревизия" кремлевской власти. Сейчас Владимир Путин проводит "чистку" своего окружения по результатам того, как представители российской элиты вели себя во время "переворота".

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что в этом смысле показательно появление через неделю после мятежа главы минобороны Сергея Шойгу. Он наконец-то решился прокомментировать события, всколыхнувшие страну-агрессора.

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Главный адресат – Путин

Заявления Шойгу о том, что якобы благодаря "грамотным действиям российской армии" удалось задушить мятеж, имеет единственный адресата – Путина.

Как известно, российский диктатор как только Пригожин заявил о своем намерении идти на Москву, исчез, самоустранился и в руководстве страной не участвовал.

"Сейчас он вернулся в Москву после "переворота" и кричит, что на самом деле все время находился в Кремле. А теперь появился и Шойгу, который услышавший, что говорит Путин, и начал повторять то же само. Мол, он отразил" наступление "Москву", – отметил политтехнолог.

Политтехнолог объяснил, как Путин поступит со своими ставленниками после неудачного мятежа: смотрите видео

Российского диктатора не подвели

По результатам мятежа Пригожина российский диктатор проводит своеобразную "чистку" власти, оставляя почти всех на своих местах. Однако он не может поступить иначе, потому что практически все ставленники его не подвели.

Они оставили его в живых, не отняли власть, хотя каждый из них имел возможность в течение суток, когда Пригожин захватил Ростов, сделать это. Но они его не предали, а тоже сбежали, как и начальник,

– подчеркнул Шейтельман.

Именно поэтому Путин и не будет их трогать. Если бы они начали сопротивляться Пригожину, тогда для них были бы последствия.

"Возможно, именно поэтому генерал Сергей Суровикин, по слухам, и "пострадал" (по информации ГУР, он был ограничен в передвижении после мятежа Пригожина – 24 Канал), ведь он пытался сопротивляться Пригожину. Он запускал самолеты против ЧВК "Вагнера", а мог, как все "нормальные люди", спрятаться в бункере", – подчеркнул политтехнолог.

На примере этой ситуации очевидно, что Путин видит преданность своих подчиненных в том, чтобы они не выделялись из коллектива и действовали так, как их руководитель.

Последствия мятежа Пригожина: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский считает реакцию Путина на "переворот" в России слабой. Ведь российский диктатор не контролирует ситуацию в регионах. Об этом свидетельствует тот факт, как быстро вагнеровцы продвигались вглубь России и захватывали определенные области.

Между тем подразделения ЧВК "Вагнера" перемещаются на территорию Беларуси. Более того, они уже обустраивают свои лагеря вблизи города Осиповичи. Также вагнеровцы начали тренировки на полигоне, где отрабатывают маневры с танками и тяжелой техникой.

Кроме того, стало известно, что российские власти вкладывали сумасшедшие деньги в обустройство и вооружение подразделений ЧВК "Вагнера", которая во время мятежа пошла против Кремля. По сообщению одного из российских пропагандистов, группа "Вагнер" в общей сложности получила из бюджета страны-агрессора более 858 миллиардов рублей.

Сергей Шойгу только через неделю после мятежа Пригожина, который он назвал "попыткой дестабилизировать Россию", решился сделать заявление. Он отметил, что "переворот" Пригожина никак не повлиял на "действия группировок войск" страны-агрессора. По его словам, мятеж потерпел поражение из-за того, что якобы российские вооруженные силы "проявили верность присяге и воинской обязанности".