Росіяни заявляють про підготовку наступу на Чернігів: що кажуть в РНБО

Російські військкори активно поширюють в мережі інформацію про нібито підготовку нового напрямку бойових дій в Україні. Йдеться про наступ на Чернігів.

Розповсюдження ворожих наративів та ситуацію на північному кордоні прокоментували в РНБО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на слова очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Чи дійсно окупанти підуть штурмом на Чернігів?

Російська пропаганда активізувала поширення тез про нібито підготовку наступу на Чернігів.

Паралельно воєнні блогери країни-агресорки розганяють повідомлення про можливий наступ України на Харків, стверджуючи, що цей напрямок може стати одним із ключових у 2026 році.

Як поінформували в ЦПД, такі заяви є елементом когнітивної операції проти України. Вони прив'язані до дипломатичних процесів та покликані посилити тиск Росії як на Київ, так і на партнерів України, зокрема США, штучно затягуючи ухвалення рішень щодо підтримки.

Головною метою цієї інформаційної кампанії є психологічний вплив на українське суспільство та створення ілюзії, що російська армія буцімто здатна успішно діяти на будь-якій ділянці фронту.

Реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів – немає,

– зазначив Андрій Коваленко.

Він додав, що Сили оборони України впевнено контролюють ситуацію в регіоні й будь-які ворожі провокації на кордоні оперативно припиняються.

Схожі інформаційні операції російська сторона вже проводила щодо Сумщини та Харківщини. Проте, як наголосив керівник ЦПД, українські військові успішно зупинили ворога, який фактично не мав достатніх ресурсів для штурму великих міст.

До слова, представник ГУР Андрій Юсов наголошував, що після завершення активної фази бойових дій інформаційно-психологічний тиск з боку Росії не зменшиться – навпаки, його слід очікувати й надалі. Москва традиційно використовує історичні наративи як інструмент впливу та геополітичної боротьби.

Як Росія проводить інформаційні кампанії проти України?