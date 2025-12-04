Россияне заявляют о подготовке наступления на Чернигов: что говорят в СНБО

Российские военные активно распространяют в сети информацию о якобы подготовке нового направления боевых действий в Украине. Речь идет о наступлении на Чернигов.

Распространение вражеских нарративов и ситуацию на северной границе прокомментировали в СНБО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Действительно ли оккупанты пойдут штурмом на Чернигов?

Российская пропаганда активизировала распространение тезисов о якобы подготовке наступления на Чернигов.

Параллельно военные блогеры страны-агрессора разгоняют сообщения о возможном наступлении Украины на Харьков, утверждая, что это направление может стать одним из ключевых в 2026 году.

Как сообщили в ЦПИ, такие заявления являются элементом когнитивной операции против Украины. Они привязаны к дипломатическим процессам и призваны усилить давление России как на Киев, так и на партнеров Украины, в частности США, искусственно затягивая принятие решений по поддержке.

Главной целью этой информационной кампании является психологическое воздействие на украинское общество и создание иллюзии, что российская армия якобы способна успешно действовать на любом участке фронта.

Реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет,

– отметил Андрей Коваленко.

Он добавил, что Силы обороны Украины уверенно контролируют ситуацию в регионе и любые враждебные провокации на границе оперативно прекращаются.

Похожие информационные операции российская сторона уже проводила по Сумщине и Харьковщине. Однако, как отметил руководитель ЦПД, украинские военные успешно остановили врага, который фактически не имел достаточных ресурсов для штурма крупных городов.

К слову, представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что после завершения активной фазы боевых действий информационно-психологическое давление со стороны России не уменьшится – наоборот, его следует ожидать и в дальнейшем. Москва традиционно использует исторические нарративы как инструмент влияния и геополитической борьбы.

Как Россия проводит информационные кампании против Украины?