Россияне заявляют о подготовке наступления на Чернигов: что говорят в СНБО
- Пропагандистские СМИ распространяют так называемые анонсы наступления на Чернигов.
- Глава ЦПД высказался об очередной российской ИПСО,
Российские военные активно распространяют в сети информацию о якобы подготовке нового направления боевых действий в Украине. Речь идет о наступлении на Чернигов.
Распространение вражеских нарративов и ситуацию на северной границе прокомментировали в СНБО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Действительно ли оккупанты пойдут штурмом на Чернигов?
Российская пропаганда активизировала распространение тезисов о якобы подготовке наступления на Чернигов.
Параллельно военные блогеры страны-агрессора разгоняют сообщения о возможном наступлении Украины на Харьков, утверждая, что это направление может стать одним из ключевых в 2026 году.
Как сообщили в ЦПИ, такие заявления являются элементом когнитивной операции против Украины. Они привязаны к дипломатическим процессам и призваны усилить давление России как на Киев, так и на партнеров Украины, в частности США, искусственно затягивая принятие решений по поддержке.
Главной целью этой информационной кампании является психологическое воздействие на украинское общество и создание иллюзии, что российская армия якобы способна успешно действовать на любом участке фронта.
Реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет,
– отметил Андрей Коваленко.
Он добавил, что Силы обороны Украины уверенно контролируют ситуацию в регионе и любые враждебные провокации на границе оперативно прекращаются.
Похожие информационные операции российская сторона уже проводила по Сумщине и Харьковщине. Однако, как отметил руководитель ЦПД, украинские военные успешно остановили врага, который фактически не имел достаточных ресурсов для штурма крупных городов.
К слову, представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что после завершения активной фазы боевых действий информационно-психологическое давление со стороны России не уменьшится – наоборот, его следует ожидать и в дальнейшем. Москва традиционно использует исторические нарративы как инструмент влияния и геополитической борьбы.
Как Россия проводит информационные кампании против Украины?
Российские государственные медиа продолжают распространять ложные заявления Владимира Путина о якобы "обвале" украинского фронта, пытаясь склонить как Запад, так и Украину к уступкам в пользу Кремля. Впрочем, в отчете Института изучения войны (ISW) подчеркивается, что ситуация на фронте остается стабильной.
Очередной пример российских манипуляций – сообщение начальника генштаба страны-агрессора о якобы успехах под Лиманом. В ГУР отмечают, что эта информация не соответствует действительности.
Аналогичная ситуация наблюдается и на Харьковщине, где российская пропаганда заявляет о вымышленных результатах в районе Волчанска. На самом деле украинские защитники удерживают город под своим контролем и эффективно сдерживают наступательные действия противника.