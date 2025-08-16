Українські оборонці продовжують ліквідувати російських загарбників. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" відбили у росіян села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля.

Під час штурму застосували різні типи озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Знищення ворога біля Добропілля: що відомо?

Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" провели успішну операцію поблизу Добропілля. Села Грузьке і Веселе, де нещодавно відбувся прорив противника, були зачищені та повернуті під контроль України.

Ліквідація окупантів поблизу Добропілля: дивіться відео

У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян,

– йдеться у повідомленні.

У штурмі брала участь розвідувальна рота бригади, з допомогою безпілотних систем та артилерії.

Окрім цього, підрозділи застосували наземні роботизовані комплекси з кулеметами, які вели щільний вогонь по позиціях противника, під'їхавши майже впритул.

До слова, російські війська, за даними ISW, не контролюють територію поблизу Добропілля, куди раніше прорвалися. ЗСУ стримують ворога та відкидають його назад, хоча бої ще тривають.