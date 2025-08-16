Зачистили Грузское и Веселое возле Доброполья: впечатляющее видео от "Холодного Яра"
- Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" отбили у россиян села Грузское и Веселое вблизи Доброполья.
- В результате штурмовых действий было ликвидировано и захвачено в плен значительное количество российских военных.
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков. Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" отбили у россиян села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья.
Во время штурма применили различные типы вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Уничтожение врага возле Доброполья: что известно?
Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" провели успешную операцию вблизи Доброполья. Села Грузское и Веселое, где недавно состоялся прорыв противника, были зачищены и возвращены под контроль Украины.
Ликвидация оккупантов вблизи Доброполья: смотрите видео
В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян,
– говорится в сообщении.
В штурме участвовала разведывательная рота бригады, с помощью беспилотных систем и артиллерии.
Кроме этого, подразделения применили наземные роботизированные комплексы с пулеметами, которые вели плотный огонь по позициям противника, подъехав почти вплотную.
К слову, российские войска, по данным ISW, не контролируют территорию вблизи Доброполья, куда ранее прорвались. ВСУ сдерживают врага и отбрасывают его назад, хотя бои еще продолжаются.