Прорив кордону на Харківщині: ДБР опитало понад сотню свідків і вивчає таємні документи

Майже місяць тому, 10 травня, росіянам вдалося прорвати оборону України на кордоні з Харківщиною. ДБР розслідує, як це стало можливим, та шукає винних.

Наразі справа щодо прориву кордону на Харківщині перебуває на початковому етапі. Про це розповів перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко, пише 24 Канал.

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Слідство вивчає таємні документи та допитує свідків

Щоб об'єктивно оцінити ситуацію, слідству потрібно дослідити безліч таємних документів. Це ускладнює процедуру їхнього вилучення та отримання до них доступу.

За словами Олександра Удовиченка, цих документів багато і вони перебувають в різних місцях.

"А деякі банально неможливо вилучити, тому що зараз вони використовуються, – без них можуть бути паралізовані якісь процеси на лінії фронту", – додав Удовиченко.

Окрім вивчення таємних документів, ДБР бере покази у свідків. Наразі допитано уже 104 людини, а деяких уже по 3 – 4 рази. Серед свідків – військове керівництво, військовослужбовці, які особисто перебували на полі бою.

Представник ДБР запевнив, що справа буде доведена до кінця, а винуватці прориву кордону на Харківщині будуть названі.

Ми вийшли в публічну площину, сказали, що цим займаємося. І якщо вже сказали "а", то через деякий час треба сказати "б". І ми все для цього робимо,

– запевнив Удовиченко.

У розслідуванні справи також беруть участь СБУ та прокурори. За словами Удовиченка, щотижня керівництво різних правоохоронних органів виїжджає на місце та контролює хід розслідування.

"Ми усвідомлюємо, що суспільство від нас чекає швидкого результату, але об'єктивність далеко не завжди є швидкою", – додав заступник голови ДБР.

Що відомо про справу щодо прориву кордону на Харківщині