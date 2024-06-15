Для більшості це був перший і останній бій: чим для Росії обернувся наступ на Харківщину

З моменту наступу росіян на Харківську область пройшов місяць і 5 днів, але окупанти не досягли тих результатів, які ставили собі за мету. Крім того, Росія кидала на Харківський напрямок новобранців без досвіду.

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів 24 Каналу, що росіяни з наступу переходять в оборону для того, щоб хоч якось втримати свої позиції. Резервів для війни в окупантів не залишилось.

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Перший і останній раз в бою

Дикий розповів, що його друг, який є кадровим офіцером, після боїв у Вовчанську розповів йому, що на Харківський напрямок Росія кидала "зелених новобранців", для абсолютної більшості це був перший і останній бій, не було жодного досвідченого офіцера. Співвідношення втрат у Вовчанську 1 до 8.

Він сказав, що на початку війни їхали професіонали, яким дали неправильні розвіддані, а зараз, які б їм дані не дали, це "зелені", в яких вперше в руках автомат. А техніки в 10 разів менше, ніж було в 2022 році,

– підкреслив ветеран.

Це свідчить про те, що в росіян не залишилось підготовлених резервів. Росія оголошувала про план мобілізації у 300 тисяч осіб. От якраз цих людей в Росії швидко та як-небудь навчають і не створюють резерви, а зразу кидають на фронт, щоб "затикати дірки".

Яку мету досягнули росіяни на Харківському напрямку

За словами ветерана, єдина мета, яку досягнули росіяни на Харківському напрямку – це розтягнути лінію фронту, додати ще приблизно 70 кілометрів лінії фронту високої інтенсивності й у такий спосіб забрати туди частину резервів ЗСУ. На цьому все.

Не відбулось ніякого прориву нашої лінії фронту, не те, що прориву лінії оборони, тобто фортифікацій, вони навіть в жодній точці до них не дійшли взагалі. Наступ зупинено – це доконаний факт,

– зазначив Дикий.

Однак ветеран пояснив, що це не означає, що на Харківському напрямку вщухли бої та стало тихіше. Там досі йдуть дуже запеклі та гарячі бої, які, за військовою термінологією, називаються зустрічними. Для прикладу, у Вовчанську в межах одного кварталу росіяни ще наступають, ЗСУ їх відбивають, а в межах сусіднього кварталу окупанти вже обороняються, а українські військові їх витісняють.

Сірої зони там нема взагалі, там між сторонами десятки метрів,

– зауважив Дикий.

Ветеран розповів, що всі просування та результати росіяни мали за перші 5 днів наступу. Тепер у них завдання втримати ці успіхи перших днів наступу. Для прикладу, в селі Липці росіяни вже намагаються побудувати щось на кшталт лінії оборони, аби втримати позиції.

Росіяни планували через 10 днів після наступу на Харківську область наступати ще й на Сумську. Однак їм довелось змінювати плани за розвитком подій. Це ще раз свідчить про те, наскільки Росія мала "великий" план наступу на нові напрямки.

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