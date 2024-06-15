Для большинства это был первый и последний бой: чем для России обернулось наступление на Харьковщину

С момента наступления россиян на Харьковскую область прошел месяц и 5 дней, но оккупанты не достигли тех результатов, которые ставили себе за цель. Кроме того, Россия бросала на Харьковское направление новобранцев без опыта.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что россияне из наступления переходят в оборону для того, чтобы хоть как-то удержать свои позиции. Резервов для войны у оккупантов не осталось.

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Первый и последний раз в бою

Дикий рассказал, что его друг, который является кадровым офицером, после боев в Волчанске рассказал ему, что на Харьковское направление Россия бросала "зеленых новобранцев", для абсолютного большинства это был первый и последний бой, не было ни одного опытного офицера. Соотношение потерь в Волчанске 1 к 8.

Он сказал, что в начале войны ехали профессионалы, которым дали неправильные разведданные, а сейчас, какие бы им данные не дали, это "зеленые", у которых впервые в руках автомат. А техники в 10 раз меньше, чем было в 2022 году,

– подчеркнул ветеран.

Это свидетельствует о том, что у россиян не осталось подготовленных резервов. Россия объявляла о плане мобилизации в 300 тысяч человек. Вот как раз этих людей в России быстро и как-нибудь обучают и не создают резервы, а сразу бросают на фронт, чтобы "затыкать дыры".

Какую цель достигли россияне на Харьковском направлении

По словам ветерана, единственная цель, которую достигли россияне на Харьковском направлении – это растянуть линию фронта, добавить еще примерно 70 километров линии фронта высокой интенсивности и таким образом забрать туда часть резервов ВСУ. На этом все.

Не произошло никакого прорыва нашей линии фронта, не то, что прорыва линии обороны, то есть фортификаций, они даже ни в одной точке до них не дошли вообще. Наступление остановлено – это свершившийся факт,

– отметил Дикий.

Однако ветеран объяснил, что это не означает, что на Харьковском направлении утихли бои и стало тише. Там до сих пор идут очень ожесточенные и горячие бои, которые, по военной терминологии, называются встречными. Для примера, в Волчанске в пределах одного квартала россияне еще наступают, ВСУ их отбивают, а в пределах соседнего квартала оккупанты уже обороняются, а украинские военные их вытесняют.

Серой зоны там нет вообще, там между сторонами десятки метров,

– отметил Дикий.

Ветеран рассказал, что все продвижения и результаты россияне имели за первые 5 дней наступления. Теперь у них задача удержать эти успехи первых дней наступления. Например, в селе Липцы россияне уже пытаются построить что-то вроде линии обороны, чтобы удержать позиции.

Россияне планировали через 10 дней после наступления на Харьковскую область наступать еще и на Сумскую. Однако им пришлось менять планы по развитию событий. Это еще раз свидетельствует о том, насколько Россия имела "большой" план наступления на новые направления.

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