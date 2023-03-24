До 18 атак на день: офіцер ЗСУ покроково описав тактику росіян при штурмі Бахмута

Останнім часом російські окупанти знизили інтенсивність атак на Бахмут. Це пов'язано з тим, що окупаційна армія зазнає величезних втрат в Україні.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, окупанти протягом тривалого часу штурмували Бахмут хвилями.

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"Максимальна кількість штурмів, яку ми зафіксували, була 18 на день, інколи з інтенсивністю у 30 хвилин. Росіяни здійснювали штурми, як правило, у передвечірній час", – зазначив військовий.

"М'ясні штурми" у Бахмуті та Авдіївці

За його словами, такі атаки ворога називають "м'ясними штурмами". У першій лінії в атаку йдуть найманці ПВК "Вагнера" або російські мобілізовані.

Російська десантура або спецура так не атакує насамперед тому, що їхнє командування все-таки цінує ці елітні підрозділи. Їх не кидають в атаку настільки безглуздо, як це роблять з вагнерівцями або непідготованими мобілізованими,

– розповів Березовець.

"М'ясні штурми" ворога відбуваються за однією й тією ж схемою. Таку тактику окупанти використовують не лише у Бахмуті, а й в Авдіївці.

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Росіяни посилають вперед "смертників"

Як розповів Березовець, командування відправляє вперед групу з 5 російських новомобілізованих, які не мають ніякої підготовки.

Фактично це смертники. Їм дають команду рухатися у тому напрямку, де, на думку окупантів, розташовані позиції ЗСУ,

– сказав офіцер.

Таку групу висаджують з бронетехніки. Або ж іноді окупанти йдуть пішки по 5 – 7 кілометрів. Наприкінці шляху вони навіть намагаються підповзати до позицій ЗСУ.

"Ця група наближається до наших позицій. Їхнє завдання – виявити вогневі точки наших Сил оборони. Цих осіб, звичайно, знищують", – зазначив Березовець.

Атака під прикриттям вогневого валу

Росіяни дивляться за допомогою тепловізорів та біноклів, де поклали їхніх "колег". Таким чином ворог фіксує українські позиції. Далі окупанти відкривають по тому місцю шквальний вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

А у цей час російські підрозділи – як правило, спецпризначенці або десантники – намагаються з флангів і, якщо вдається, з тилу підійти до нашої позиції під прикриттям вогневого валу. Їхнє завдання – наблизитися на відстань кидка гранати, тобто на 30 – 40 метрів,

– розповів офіцер ЗСУ.

Якщо окупантам це вдається, вони закидують гранатами українські позиції. Далі відбувається вже безпосередньо вогневий контакт. Якщо росіяни можуть, то застрибують у наші окопи й там починається бій.

Чому ворогу складно здійснювати "м'ясні штурми"

Березовець наголосив, що ворогу стає дедалі складніше здійснювати такі штурми. За його словами, це пов'язано з 2 причинами.

По-перше, Росії бракує елітних підрозділів. Окупанти втратили на війні в Україні величезну кількість підготованих бійців, зокрема десантників та спецназу.

Кілька тижнів тому був знищений цілий взвод російського спецназу, який намагався штурмувати позиції нашого батальйону "Дике поле" у районі Кремінної. Їх повністю знищила наша мінометна батарея,

– повідомив Березовець.

По-друге, ПВК "Вагнера" також зазнала великих втрат. За словами офіцера ЗСУ, вагнерівці "закінчуються" все більше й більше.

"Саме тому командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський говорив про те, що ворог видихається. Цей процес, ймовірно, завершиться ближче до ймовірного початку наступу ЗСУ", – сказав Березовець.

Ситуація біля Бахмута: коротко