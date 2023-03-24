До 18 атак в день: офицер ВСУ пошагово описал тактику россиян при штурме Бахмута

В последнее время российские оккупанты снизили интенсивность атак на Бахмут. Это связано с тем, что оккупационная армия несет огромные потери в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, оккупанты в течение длительного времени штурмовали Бахмут волнами.

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"Максимальное количество штурмов, которое мы зафиксировали, было 18 в день, иногда с интенсивностью в 30 минут. Россияне совершали штурмы, как правило, в предвечернее время", – отметил военный.

"Мясные штурмы" в Бахмуте и Авдеевке

По его словам, подобные атаки врага называют "мясными штурмами". В первой линии в атаку идут наемники ЧВК "Вагнера" или российские мобилизованные.

Российская десантура или спецура так не атакует прежде всего потому, что их командование все-таки ценит эти элитные подразделения. Их не бросают в атаку столь бессмысленно, как это делают с вагнеровцами или неподготовленными мобилизованными,

– рассказал Березовец.

"Мясные штурмы" врага проходят по одной и той же схеме. Такую тактику оккупанты используют не только в Бахмуте, но и в Авдеевке.

Стрим Анастасии Норицыной и Тараса Березовца: смотрите полное видео

Россияне посылают вперед "смертников"

Как рассказал Березовец, командование отправляет вперед группу из 5 российских новомобилизованных, не имеющих никакой подготовки.

Фактически это смертники. Им дают команду двигаться в том направлении, где, по мнению оккупантов, расположены позиции ВСУ,

– сказал офицер.

Такую группу высаживают из бронетехники. Или иногда оккупанты идут пешком по 5 – 7 километров. В конце пути они даже пытаются подползать к позициям ВСУ.

"Эта группа приближается к нашим позициям. Их задача – выявить огневые точки наших Сил обороны. Этих лиц, конечно, уничтожают", – отметил Березовец.

Атака под прикрытием огневого вала

Россияне смотрят с помощью тепловизоров и биноклей, где положили их "коллег". Таким образом враг фиксирует украинские позиции. Далее оккупанты открывают по тому месту шквальный огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

А в это время российские подразделения – как правило, спецназовцы или десантники – пытаются с флангов и, если удается, с тыла подойти к нашей позиции под прикрытием огневого вала. Их задача – приблизиться на расстояние броска гранаты, то есть на 30 – 40 метров,

– рассказал офицер ВСУ.

Если оккупантам это удается, они забрасывают гранатами украинские позиции. Далее идет уже непосредственно огневой контакт. Если россияне могут, то запрыгивают в наши окопы и там начинается бой.

Почему врагу сложно совершать "мясные штурмы"

Березовец подчеркнул, что врагу становится все сложнее совершать такие штурмы. По его словам, это связано с двумя причинами.

Во-первых, России не хватает элитных подразделений. Оккупанты потеряли на войне в Украине огромное количество подготовленных бойцов, в том числе десантников и спецназа.

Несколько недель назад был уничтожен целый взвод российского спецназа, пытавшегося штурмовать позиции нашего батальона "Дикое поле" в Кременной. Их полностью уничтожила наша минометная батарея,

– сообщил Березовец.

Во-вторых, ЧВК "Вагнера" также понесла большие потери. По словам офицера ВСУ, вагнеровцы "заканчиваются" все больше и больше.

"Именно поэтому командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорил о том, что враг выдыхается. Этот процесс, вероятно, завершится ближе к вероятному началу наступления ВСУ", – сказал Березовец.

Ситуация у Бахмута: коротко