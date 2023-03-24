Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, россиянам не удается реализовать задуманное.

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У Пригожина проблемы

Петр Волощенко объяснил, что у основателя ЧВК "Вагнера" произошло раздвоение личности, потому что он прекратил верить в себя.

"Видел, что он сидел склонился над картой, как какой-то полководец на пенсии, и все раздумывает: "Если они отсюда уйдут, то моих мальчиков отрежут и надо с этим что-то делать", – подчеркнул он.

По его мнению, у Евгения Пригожина началась паника, как у женщины из Крыма после очередного "хлопка" на полуострове.

Все мы поступаем правильно. Тактика наших генералов и Валерия Залужного, и Александра Сырского совершенно срабатывает,

– убежден он.

Военнослужащий убежден, что решение о содержании Бахмута было однозначно верным.

Тактика русских не работает

Защитник объяснил, что украинское командование действует эффективно.

"Пока это позитив, что у повара заканчивают его африканские мальчики в панамках, которые пали, а на фронт так рвались", – рассказал он.

По его мнению, россияне верили в слова Пригожина, что Бахмут должен за несколько дней упасть, поэтому стоит приложить совсем немного усилий.

Поднажать им вышло только на землю. Они лежат там и никто их не забирает,

– отметил он.

По его словам, сработала тактика украинских генералов.

Что делает враг

Волощенко сообщил, что ВСУ заставили врага бросать в Бахмут элитные части, а именно ВДС.

"Мальчиков из фонтана" послали в Бахмут и они сейчас проявляют свои лучшие качества – ловят наши снаряды. Сейчас там все идет по плану,

– убежден он.

По его мнению, россияне не имеют на фронте успехов.

"Они атаковали Хромово, поселок стратегический, там трасса проходит. Ничего не удалось, наши отбили их на несколько сотен метров еще дальше", – сообщил он.

Также военнослужащий отметил, что россияне не получили контроля и над дорогой Константиновка–Бахмут.

Они постоянно атакуют Ивановское – лезут своими суицидальными мясными атаками. Волна за волной их привозят в деревянных вагонах, высыпают на перроне, раздают "Калаши" и в бой,

– рассказал он.

По его словам, в результате их всех уничтожают ВСУ.

Успехи ВСУ в Бахмуте

Петр Волощенко подчеркнул, что Бахмут стоит.

"Уже по некоторым участкам постоянно переходим в контрнаступления. Идут уличные бои на подступах", – отметил он.

По словам защитника, на северном и северо-восточном направлении россияне уже вторую неделю не имеют успехов.

Наши ребята провели удачные контрнаступления, контратаки и спецоперацию именно по зачистке,

– добавил он.

По его мнению, сейчас россиянам не удается продвигаться у реки Бахмутки. Восток города держат ВСУ.

"Мы видим их до километра: передислокацию, порывы и прочее. Север держим, от Хромового отбили – все динамично", – убежден он.

По его мнению, ситуация действительно очень тяжелая, но контролируемая.

Враг будет уничтожен

Военнослужащий подчеркнул, что россияне бросают в бой десантников, которых украинские военные успешно демилитаризуют. Хотя оккупанты и опрокидывают в Бахмут технику, однако такие действия не имеют успехов.

Они заходят на выжженную землю, в разрушенные районы, дома. Им нет нигде ни прятаться, ни перегруппировываться. То есть они проиграют по тактике, потому что у нас наше командование и командиры выстроили хорошо укрепленную эшелонированную оборону,

– объяснил он.

По его мнению, украинские военные смогли успешно выстроить линии обороны, где стоит наша артиллерия.

"Смогли мы подтянуть РСЗО, мобильные наши группы ССО работают. Все работает как слаженный механизм, но не надо недооценивать", – добавил он.

Волощенко отметил, что оккупанты подвозят танки Т-54, Т-55 еще времен Сталина.

"Все-таки их много, против них нужно будет нам использовать те патроны и боеприпасы, которые у нас есть", – отметил он.

Военный призвал оценивать ситуацию с достаточно острым умом и холодным сердцем.

Мы не можем разбрасываться, как они разбрасываются своими двуногими желудками,

– объяснил он.

Поэтому ВСУ нужно уничтожить это неуправляемое стадо и вернуть свои земли.

Ситуация на фронте: главное