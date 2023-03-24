Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Каналы прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.
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Новая Каховка
Военный эксперт сообщил, что Новая Каховка – это хороший плацдарм для движения в Крым. Ведь там чуть больше 70 километров от нее до Армянска. Россияне это и сами отлично понимают.
Новая Каховка – Армянск / Скриншот
При наличии определенных сил и возможностей на правом берегу в районе Новой Каховки – нам хватит мощности, чтобы выполнить это движение,
– отметил Роман Свитан.
Он объяснил, что наш выход на Новую Каховку реален, ведь сама дамба практически доходит до левого берега Днепра. Там останется еще чуть больше 100 метров до гидроэлектростанции и технически можно выполнить выход на левый берег.
Ракетные обстрелы
Роман Свитан сообщил, почему россияне применяют дроны ночью. Чтобы оперативная мобильная группа могла с пулемета или из систем ПЗРК сбить Шахид, его нужно увидеть. Именно поэтому и стараются россияне по другим обходным путям выходить туда, где нет для них сложных участков.
Он вспомнил, что ночью на Кривой Рог шли Шахиды и также происходила атака 10 истребителями Су-35, скинувшими авиабомбы на Сумскую область. Однако близко к нашей границе они не подлетали, чтобы не попасть в режим системы ПВО, – отработали вдоль границы, пытаясь нанести боевое поражение.
"До этого были еще Х-59 по Одесской области, но мы их сбили. Так что можно сказать, что ночью была авиационная атака", – подытожил Свитан.
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Пригожин может вернуться в Африку
Полковник ВСУ отметил, что операция по окружению и взятию Бахмута провалилась и россияне это прекрасно понимают. Теперь надо на кого повесить эту неудачу, ведь за полгода под Бахмутом погибли десятки тысяч российских военнослужащих. А это большой негатив.
Один из вариантов снятия этого негатива – отправить кого-то подальше в отставку и навесить "всех собак". Это такое информационное закрытие,
– рассказал Свитан.
"Пригожин, скорее всего, согласится. Однако ему не нужно будет забирать ЧИК "Вагнер" – он его там бросит. Любая частная компания – это человек, который имеет чемодан денег, а дальше он уже набирает под это финансирование других рекрутов", – объяснил военный эксперт.
По его мнению, скорее всего, будет переброшен Пригожин. Он сядет в самолет, улетит в Уагадугу и наберет новых рекрутов. Тогда дальше заработает по Африке, где у него есть определенные договоры и обязательства. А ЧВК останутся под Бахмутом навсегда.
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