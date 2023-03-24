Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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Нова Каховка

Військовий експерт повідомив, що Нова Каховка – це хороший плацдарм для руху на Крим. Адже там трохи більше, ніж 70 кілометрів від неї до Армянська. Росіяни це й самі чудово розуміють.



Нова Каховка – Армянськ / Скриншот

При наявності певних сил та можливостей на правому березі в районі Нової Каховки, – нам вистачить потужності, щоб виконати цей рух,

– зазначив Роман Світан.

Він пояснив, що наш вихід на Нову Каховку реальний, адже сама дамба практично доходить до лівого берега Дніпра. Там залишиться ще трохи більше, ніж 100 метрів до гідроелектростанції й технічно можна виконати вихід на лівий берег.

Нагадаємо офіційну заяву ГШ: "Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку"

Ракетні обстріли

Роман Світан повідомив, чому росіяни застосовують дрони вночі. Щоб оперативна мобільна група могла з кулемета чи із систем ПЗРК збити Шахід, – його потрібно побачити. Саме тому й намагаються росіяни іншими обхідними шляхами виходити туди, де немає для них складних ділянок.

Він пригадав, що вночі на Кривий Ріг йшли Шахіди й також відбувалася атака 10 винищувачами Су-35, що скинули авіабомби на Сумську область. Проте близько до нашого кордону вони не підлітали, аби не потрапити в режим системи ППО, – відпрацювали вздовж кордону, намагаючись завдати бойової поразки.

"До цього були ще Х-59 по Одеській області, але ми їх збили. Так що можна сказати, що вночі була авіаційна атака", – підсумував Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Пригожин може повернутися в Африку

Полковник ЗСУ зазначив, що операція по оточенню й взятті Бахмута провалилася й росіяни це чудово розуміють. Тепер треба на когось повісити цю невдачу, адже за пів року під Бахмутом загинули десятки тисяч російських військовослужбовців. А це великий негатив.

Один з варіантів зняття цього негативу – відправити когось якомога далі у відставку й навісити "всіх собак". Це таке інформаційне закриття,

– розповів Світан.

"Пригожин, скоріш за все, погодиться. Проте йому не треба буде забирати ЧВК “Вагнер” – він його там кине. Будь-яка приватна компанія – це людина, яка має валізу грошей, а далі він вже набирає під це фінансування інших рекрутів", – пояснив військовий експерт.

На його думку, скоріш за все, буде перекинутий Пригожин. Він сяде у літак, полетить в Уагадугу й набере нових рекрутів. Тоді далі почне працювати по Африці, де в нього є певні договори та зобовʼязання. А ЧВК залишаться під Бахмутом й назавжди.

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