Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, для України критично важливо звільнити Крим військовим шляхом.

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Кримський півострів має велике значення для президента Росії Владіміра Путіна. Крім того, варто зазначити про пропагандистське значення Криму, яке кожного року лише посилювати. Мовиться і про "Кримську весну", і про великі концерти, і про поїздки на тимчасово окупований півострів. Зокрема 18 березня туди приїжджав і сам Владімір Путін.

На думку Михайла Шейтельмана, союзники України зараз не мають "обережного ставлення" до повернення Криму, зокрема Сполучені Штати дали свою згоду на використання американської та європейської зброї для звільнення півострова. Про це прямо заявили у Держдепі США.

"Важливість тези, що Крим має пропагандистське значення, дуже зменшилась за рік. Тому що уже всім наплювати на це, коли Росія спокійно віддає свої "суб'єкти федерації". Хоча і цього ніхто наче й не помітив", – зазначив політтехнолог.

Михайло Шейтельман про шляхи повернення Криму: дивіться відео

Військове значення Криму

Значно важливішим за інші Шейтельман називав військове значення Криму. Зараз біля українського берега стоїть російський авіаносець, який ми поки що не можемо потопити.

Тому нам дуже важливо звільнити Крим саме у воєнному сенсі,

– наголосив політтехнолог.

24 лютого 2022 року росіяни наступали одночасно з 9 напрямків. Найбільшого успіху вони досягнули саме наступом з Криму, зокрема це їм допомогло захопити Маріуполь. Місто бомбили з літаків, які злітали з півострова.

Шлях повернення Криму

Зараз Україна має дозвіл на використання будь-якої західної зброї для звільнення Криму, зокрема для знищення російських військових об'єктів там. Втім не варто забувати, що деокупація Криму буде тяжкою для працею наших військових.

"Після звільнення півдня та побережжя Азовського моря з Криму доведеться зробити острів. Півострів зробити островом, тобто підірвати остаточно Кримський міст", – підкреслив Шейтельман.

До зведення Керченського моста у росіян було поромне з'єднання. Але пороми плавали тому, що не були під обстрілами. Зараз Україна, на думку політтехнолога, не упустить жодного порома в Крим з Росії. Після звільнення Нової Каховки військові зможуть перекрити морське сполучення, таким чином оточивши півострів.

Далі, пояснив Шейтельман, має бути обстріл усіх російських воєнних об'єктів. Важливо при цьому не допустити ніякого постачання техніки до Криму. У такий спосіб російські окупанти з часом здадуться.

Не думаю, що будуть тривати бої за кожне місто. Це буде капітуляція та евакуація ворожої армії з Криму. І не лише, до речі, армії, але й росіян, які не хочуть опинитися у в'язниці за незаконний перетин кордону,

– розповів політтехнолог.

За різними даними, у Криму зараз перебуває від 600 тисяч до мільйона громадян Росії. І всі вони порушили закон України через незаконне перетинання кордонів та захоплення чужої власності.

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