Про це заявили місцеві пропагандистські телеграм-канали, посилаючись на так званого "губернатора" Севастополя Міхаїла Розважаєва. Що відомо про вибухи в центрі окупованого міста – розповідає далі 24 Канал.

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У центрі Севастополя прогриміли гучні вибухи

24 березня мешканці тимчасово окупованого Севастополя чули гучні вибухи. "Губернатор" міста Міхаїл Розважаєв заспокоїв, що "все по плану" і звуки пов'язані з профілактичними заходами російських військових у бухті проти можливих українських атак.

Таким чином, окупанти щосили намагаються переконати, що вони контролюють ситуацію на півострові. Однак, зауважимо, що вибухи в Криму та в Росії дедалі частіше створюють загарбникам клопотів.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував в ефірі телемарафону слова окупаційної адміністрації Севастополя та додав, що "бавовна" і далі розростатиметься півостровом, тож загарбникам ніде буде сховатися.

Кліматичні умови тимчасово окупованого Криму сприяють тому, що ця рослина (бавовна – 24 Канал), вона, я впевнений, буде все більш активно розростатися на півострові. І, якщо ми говоримо про цей ареал, то цим ареалом буде вся територія тимчасово окупованого Криму,

– додав Сергій Братчук.

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