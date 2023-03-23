Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, окупанти системно заявляють про роботу безпілотників, зокрема на території тимчасово окупованого півострова.

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Однак Міноборони та керівництво ЗСУ не заявляло про пряму причетність України до "бавовни". За словами Крамарова, виникає багато питань, яка ж саме зброя стає причиною вибухів.

Україна може мати технологію виробництва власного БпЛА

Як розповів військовий експерт, ще до повномасштабного вторгнення Росії, починаючи з 2015 року, в Україні активно розробляли безпілотні літальні апарати.

На жаль, такі програми завершувалися лише на випробувальних зразках, тому що далі не було фінансування чи зацікавленості від Міноборони. Тому кілька робочих тестових зразків БпЛА та вся документація просто клалися на полицю,

– сказав Крамаров.

За його словами, ймовірніше за все, Україна має власну технологію виробництва безпілотників. Військовий експерт нагадав, що у 2022 році "Укроборонпром" анонсував, що в Україні з'явиться безпілотник власного виробництва, який має радіус дії до 1 тисячі кілометрів та бойову частину в 75 кілограмів.

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Значення "бавовни" у Джанкої

Як зазначив Крамаров, українська влада ніяк не прокоментувала інформацію щодо того, що могло спричинити вибухи у Джанкої 20 березня. ГУР Міноборони лише оприлюднило факт, що там був знищений потяг, який перевозив ракети "Калібр НК".

Потім з'явилася інформація від ЗСУ, що надзвичайно важливий залізничний вузол у Джанкої непридатний до використання. Відтак, все південне угруповання окупантів на лівобережжі Херсонщини, на Запоріжжі й аж до частини Донецької області фактично відрізане від постачання,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що тепер росіяни мусять докладати додаткових зусиль, аби забезпечити свої підрозділи на Півдні України всім необхідним.

Дивна знахідка росіян

За словами військового експерта, окупанти опублікували фото знайдених у Джанкої уламків китайського цивільного БпЛА Mugin.

"Такі безпілотники можуть летіти на відстань до 500 кілометрів та нести на собі 25 кілограмів бойової частини. Проте тут дивна ситуація. Адже вони не українські, а китайські. А Китай – це взагалі партнер та друг Росії", – сказав Крамаров.

Він зауважив, що наразі дуже складно сказати, що ж саме стало причиною "бавовни" у Джанкої.

Військова допомога від партнерів

Військовий експерт повідомив, що також Україна отримує певні БпЛА у рамках військової допомоги від західних партнерів.

"У повідомленнях Пентагона часто написано "безпілотний літальний апарат". При цьому його тип та характеристики не розголошуються", – зазначив Крамаров.

За його словами, у західних партнерів є багато бортів, у яких використані новітні цифрові технології, зокрема сканування простору, що розроблялися в Ізраїлі та США. Також окремі моделі таких БпЛА є малопомітними для противника.

"Враховуючи ті факти, які ми бачимо, ймовірніше за все, така зброя є у розпорядженні ЗСУ. Тому росіянам варто зі страхом дивитися у небо, особливо вночі", – наголосив Крамаров.

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