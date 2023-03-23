Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, оккупанты системно заявляют о работе беспилотников, в том числе на территории временно оккупированного полуострова.

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Однако Минобороны и руководство ВСУ не заявляло о прямой причастности Украины к "хлопку". По словам Крамарова, возникает много вопросов, какое же оружие становится причиной взрывов.

Украина может иметь технологию производства собственного БПЛА

Как рассказал военный эксперт, еще до полномасштабного вторжения России, начиная с 2015 года, в Украине активно разрабатывали беспилотные летательные аппараты.

К сожалению, такие программы завершались только на испытательных образцах, потому что дальше не было финансирования или заинтересованности Минобороны. Поэтому несколько рабочих тестовых образцов БПЛА и вся документация просто клались на полку,

– сказал Крамаров.

По его словам, вероятнее всего, Украина имеет собственную технологию производства беспилотников. Военный эксперт напомнил, что в 2022 году "Укроборонпром" анонсировал, что в Украине появится беспилотник собственного производства, имеющий радиус действия до 1 тысячи километров и боевую часть в 75 килограммов.

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Значение "хлопка" в Джанкое

Как отметил Крамаров, украинские власти никак не прокомментировали информацию о том, что могло стать причиной взрывов в Джанкое 20 марта. ГУР Минобороны лишь обнародовало факт, что там был уничтожен поезд, перевозивший ракеты "Калибр НК".

Затем появилась информация от ВСУ, что чрезвычайно важный железнодорожный узел в Джанкое непригоден к использованию. Следовательно, вся южная группировка оккупантов на левобережье Херсонской, в Запорожской и вплоть до части Донецкой области фактически отрезана от поставок,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что теперь россияне должны прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечить свои подразделения на Юге Украины всем необходимым.

Странная находка россиян

По словам военного эксперта, оккупанты опубликовали фото найденных в Джанкое обломков китайского гражданского БпЛА Mugin.

"Такие беспилотники могут лететь на расстояние до 500 километров и нести на себе 25 килограммов боевой части. Однако здесь странная ситуация. Они ведь не украинские, а китайские. А Китай – это вообще партнер и друг России", – сказал Крамаров.

Он отметил, что сейчас очень сложно сказать, что же стало причиной "хлопка" в Джанкое.

Военная помощь от партнеров

Военный эксперт сообщил, что Украина получает определенные БПЛА в рамках военной помощи от западных партнеров.

"В сообщениях Пентагона часто написано "беспилотный летательный аппарат". При этом его тип и характеристики не разглашаются", – отметил Крамаров.

По его словам, у западных партнеров много бортов, в которых использованы новейшие цифровые технологии, в частности, сканирования пространства, которые разрабатывались в Израиле и США. Также отдельные модели таких БПЛА малозаметны для противника.

"Учитывая те факты, которые мы видим, вероятнее всего, такое оружие есть в распоряжении ВСУ. Поэтому россиянам следует со страхом смотреть в небо, особенно ночью", – подчеркнул Крамаров.

Взрывы в Крыму: коротко