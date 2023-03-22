Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. По его словам, такой же беспилотник попал в крышу штаба военно-морских сил в оккупированном Симферополе.

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Либо повреждены, либо сдетонировали

Жданов рассказал, что в этот раз прилетела целая стая беспилотников. Они попали в нефтебазу в Джанкое у железнодорожной станции.

Также они поразили военный эшелон с ракетами "Калибр". Это случилось с подачи наших западных партнеров. А также прекрасно сработала украинская разведка, которая рассчитала место расположения эшелона с ракетами "Калибр",

– заметил военный эксперт.

По его мнению, это новые только что изготовленные ракеты: наша разведка сообщала, что Россия производит ежемесячно до 50 единиц различных ракет, в том числе "Калибры".

Военный эксперт отметил, что в море не было ни одного носителя ракет "Калибр" - наверняка ждали этот эшелон с ракетами, чтобы нанести очередной удар по территории Украины.

"Ракеты либо повреждены, либо сдетонировали. Достаточно одного обломка, чтобы повредить ракету и она уже не будет пригодна к пуску – ее можно только утилизировать", – уверен Жданов.

Олег Жданов прокомментировал "хлопок" в Джанкое: смотрите видео

Можем контролировать логистику врага

Он отметил, что когда строили трассу Керчь - Севастополь "Таврида" с ответвлением на Симферополь, построили Керченский мостовой комплекс. Он предусматривает 2 вида движения: железнодорожное и автомобильное.

Железнодорожная ветвь идет на Джанкой. И только из Джанкоя она поворачивает на Симферополь и Севастополь и имеет ответвление на Евпаторию. Таким образом построена система железной дороги Крыма. Так было удобно, когда поставки в Крым поступали из Украины,

– объяснил Жданов.

По его словам, когда Россия аннексировала Крым и начала строительство Керченского транспортного комплекса, должна была быть построена прямая железнодорожная ветка из Керчи на Севастополь. Но ее почему-то не построили. И Джанкой остался главным железнодорожным хабом Крыма.

Сегодня, нанося удары по железной дороге в Джанкое, мы можем контролировать логистику основных военных грузов, поступающих на западное побережье Крыма.

– подчеркнул он.

По его мнению, количество уничтоженных ракет мы узнаем через несколько дней, когда наша разведка посчитает ущерб оккупантов. И тогда открытые источники информации обнародуют эти результаты.

"Также сгорело горючее, предназначенное для российских оккупационных войск, расположенных во временно оккупированном Крыму и на территории материковой Украины", – отметил Олег Жданов.

Что известно о "хлопке" в Джанкое