Об этом заявили местные пропагандистские телеграмм-каналы, ссылаясь на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Разважаева. Что известно о взрывах в центре оккупированного города – рассказывает далее 24 Канал.
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В центре Севастополя прогремели громкие взрывы
24 марта жители временно оккупированного Севастополя слышали громкие взрывы. "Губернатор" города Михаил Развлекаев успокоил, что "все по плану" и звуки связаны с профилактическими мерами российских военных в бухте против возможных украинских атак.
Таким образом, оккупанты вовсю пытаются убедить, что они контролируют ситуацию на полуострове. Однако заметим, что взрывы в Крыму и в России все чаще создают захватчикам хлопот.
Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал в эфире телемарафон слова оккупационной администрации Севастополя и добавил, что "бавовна" и дальше будет разрастаться полуостровом, поэтому захватчикам негде будет спрятаться.
Климатические условия временно оккупированного Крыма способствуют тому, что это растение (бавовна – 24 Канал), она, я уверен, будет все более активно разрастаться на полуострове. И, если мы говорим об этом ареале, то этим ареалом будет вся территория временно оккупированного Крыма,
– добавил Сергей Братчук.
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Недавно в Джанкое прогремели взрывы
- На территории временно оккупированного Крымского полуострова 20 марта прогремели сильнейшие взрывы. В Джанкой к захватчикам наведалось "Бавовнятко".
- В результате этого поврежден железнодорожный узел, который был очень важен с логистической точки зрения. Следовательно, пользование этим транспортным путем пока невозможно.
- Кроме того, взрывы повредили российские ракеты "Калибр", которыми бьет по Украине армия захватчика. Военный эксперт Тарас Жовтенко отметил, что "сезон Джанкойской бавовны" наступил гораздо раньше, чем того ожидали россияне – это стало для них серьезным ударом.