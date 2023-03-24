Областные власти объяснили, что по городу запустили 6 дронов Shahed. Взрывы в городе слышали, начиная ориентировочно с 2:50 24 марта.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 24 марта Россия атаковала Кривой Рог беспилотниками.

Один Shahed военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание 5 беспилотников,

– заявил чиновник.

Он заверил, что люди не пострадали и не погибли. Последствия атаки еще устанавливаются.

Однако Сергей Лысак призвал местных жителей не помогать врагу, не корректировать места прилетов, не фотографировать, не снимать видео, не комментировать в соцсетях.

Что известно о тревожной ночи в Кривом Роге