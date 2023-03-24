Воздушная тревога в области была объявлена в 22:16. Опасность все еще продолжается. Об угрозе артобстрелов сообщили в Белопольской общине.

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Угроза артобстрелов

Около 1:00 мэр Белополья Юрий Зарко призвал местных оставаться в укрытиях до утра.

Пока больше деталей о звуках взрывов на Сумщине – не было. В ОВА не комментировали ни возможный прилет, ни отчитывались о работе ПВО.

Россияне продолжают террор

К слову, в ряде областей, в частности в столице, все еще объявлена воздушная тревога. В Киевской ОВ предупредили об угрозе атаки вражескими дронами.

Предварительно, к вечеру российские оккупанты направили вражеские ракеты на Одесчину, однако Силы противовоздушной обороны перехватили цели – сбиты две ракеты Х-59.

Обратите внимание! По данным Генштаба, днем 23 марта оккупанты с территории России обстреливали Новослободскую, Белопольскую, Великописаревскую и Глуховскую общины Сумской области.