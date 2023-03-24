Повітряну тривогу в області оголосили о 22:16. Небезпека все ще триває. Про загрозу артобстрілів повідомили у Білопільській громаді.
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Загроза артобстрілів
Близько 1:00 міський голова Білопілля Юрій Зарко закликав місцевих залишатись в укриттях до ранку.
Наразі більше деталей про звуки вибухів на Сумщині – не було. В ОВА не коментували ні можливий прильот, ні звітували про роботу ППО.
Росіяни продовжують терор
До слова, в низці областей, зокрема в столиці все ще оголошено повітряну тривогу. В Київській ОВА попередили про загрозу атаки ворожими дронами.
Попередньо, надвечір російські окупанти спрямували ворожі ракети на Одещину, однак Сили протиповітряної оборони перехопили цілі – збито дві ракети Х-59.