Тревога охватила северные регионы Украины, в том числе столицу.

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Воздушная тревога на рубеже 23 и 24 марта: хронология событий

01.30. Отбой в Киеве, Киевской области и на Полтавщине. Также в Сумской и Черниговской областях.

01.25. Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях.

01.00. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

00.30. В Сумском районе слышали взрывы, мэр Белополья призвал местных до утра находиться в укрытиях.

00:10 В Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки вражеских дронов! Жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях к отбою.

По состоянию на 00:00, воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей. Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00 / Скриншот єМапа

23:35 Мониторинговые группы сообщают о повышенной активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Предварительно зафиксировано 6 вражеских бортов. 22:57 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.