Потрібне 100-тисячне військо: Коваленко оцінив спроможність російського наступу на Харків

Останнім часом у Бєлгородській області постійно лунають вибухи, російська влада навіть планує евакуацію місцевих жителів. Також росіяни задля припинення обстрілів Бєлгорода можуть розпочати звідти наступ на Харків.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що зараз імовірність такого розвитку подій дорівнюється нулю. Водночас цей план в майбутньому та за певних умов росіяни можуть реалізувати.

До теми Ситуація може змінюватися щохвилини, – в ОВА про заяви ЗМІ про повторний наступ на Харків

Мають готуватися 2 місяці

Зараз в Бєлгородській області розташовується група військ "Бєлгород" складом менше аніж 12 тисяч. Цієї кількості особового складу критично недостатньо для наступу на Харків. Крім того, ці підрозділи повинні мати відповідну штатну комплектацію технікою – танками, бойовими броньованими машинами, артилерійськими системами тощо.

Група військ "Бєлгород" рівномірно розтягнута вздовж усього кордону та входить до загальної концепції прикриття кордону Росії з боку Бєлгородської, Курської та Брянської областей. Для цього сформовано три групи військ прикриття кордону: "Курськ", "Брянськ" і "Бєлгород".

Бєлгородське угруповування, яке складається майже з 12 тисяч особового складу, для наступу на місто-мільйонник Харків це – ніщо. До того ж на 20 кілометрах від кордону з Росією до Харкова розташовані лінії оборони та рубежі, які ворогу доведеться пройти,

– пояснив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що для того, щоб оточити та захопити Авдіївку, росіяни використовують ресурс майже 45-тисячної групи військ. Тому ударне угруповання для просування на Харків повинно становити щонайменше 80 – 100 тисяч особового складу. А для його формування потрібно декілька місяців.

Якщо росіяни матимуть бажання розпочати наступ на Харків 2:0, то повинні будуть 2 місяці накопичувати відповідну кількість сил та засобів, забираючи їх з групи військ "Захід" – Куп'янський напрямок, "Центр" – Лиманський напрямок та "Південь" – Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Путіну потрібна мобілізація

Таке угруповування теоретично може сформуватися тільки після президентських виборів в Росії (голосування на виборах президента в Росії мають відбутися 15 – 17 березні – 24 Канал).

Одразу після того, як Путіна буде обрано на черговий нескінченний строк, розпочнеться процес мобілізації. І завдяки цьому процесу росіяни почнуть формувати підрозділи не тільки для ротації та відновлення ресурсу через втрати, а й для того, щоб імовірно відкривати нові напрямки для ударів,

– припустив Олександр Коваленко.

Проте окупантам може не вистачити і цього ресурсу для такого удару, з урахуванням компенсації майбутніх втрат, а також необхідності ротації по інших напрямках. Тому імовірно вони сконцентрують всі сили та дії виключно по зоні бойових дій, яка є сьогодні.

Що відомо про можливий "наступ" росіян на Харків