Динаміка хороша, – полковник запасу спрогнозував позитивні зміни в Куп'янську

Володимир Путін і далі продовжує стверджувати, що Куп'янськ начебто в оточенні російських сил. Однак Олександр Сирський спростував це, зазначаючи, що ситуація на Харківському напрямку складна, але стабільно покращується.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що у кремлівського диктатора серйозна проблема зі сприйняттям карт. Йому не можуть донести, що є Куп'янськ, який розташований із правого та лівого берегів річки Оскіл та Куп'янськ-Вузловий – з лівого берега цієї ж річки.

Як триває оборона Куп'янська?

Роман Світан наголосив, що саме Куп'янськ-Вузловий є плацдармом України, нашим плацдармом, який Сили оборони утримують на лівому березі.

Яка ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Путіну доповідають, що там 1000 російських солдатів, які зараз намагаються зайняти цей плацдарм і начебто оточили українські війська. Це викривлення інформації по Куп'янську та Куп'янську-Вузловому створює дисонанс у його голові,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Куп'янськ, який розташований на правому та лівому берегах Осколу, Сили оборони України зараз намагаються звільнити.

Ці дії мають хорошу динаміку. Сирський дуже хороший тактик. Якщо він береться за якийсь напрямок, то стабілізує його, а потім повертає втрачені позиції, знищуючи значну кількість російських військ,

– зауважив Роман Світан.

Окрім цього, що стосується Куп'янська-Вузлового, який росіяни представляють Путіну як оточене місто, то насправді у самого противника там проблеми. Все тому, що це селище їм потрібне як вузлова залізнична станція. Розбити його вщент КАБами росіяни не можуть, а без цього шансів захопити дуже мало.

Що відбувається на Куп'янському напрямку?