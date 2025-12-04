Динамика хорошая, – полковник запаса спрогнозировал позитивные изменения в Купянске

Владимир Путин и дальше продолжает утверждать, что Купянск якобы в окружении российских сил. Однако Александр Сырский опроверг это, отмечая, что ситуация на Харьковском направлении сложная, но стабильно улучшается.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у кремлевского диктатора серьезная проблема с восприятием карт. Ему не могут донести, что есть Купянск, который расположен с правого и левого берегов реки Оскол и Купянск-Узловой – с левого берега этой же реки.

Смотрите также Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю

Как продолжается оборона Купянска?

Роман Свитан отметил, что именно Купянск-Узловой является плацдармом Украины, нашим плацдармом, который Силы обороны удерживают на левом берегу.

Какая ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Путину докладывают, что там 1000 российских солдат, которые сейчас пытаются занять этот плацдарм и якобы окружили украинские войска. Это искажение информации по Купянску и Купянску-Узловому создает диссонанс в его голове,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Купянск, который расположен на правом и левом берегах Оскола, Силы обороны Украины сейчас пытаются освободить.

Эти действия имеют хорошую динамику. Сырский очень хороший тактик. Если он берется за какое-то направление, то стабилизирует его, а затем возвращает утраченные позиции, уничтожая значительное количество российских войск,

– отметил Роман Свитан.

Кроме этого, что касается Купянска-Узлового, который россияне представляют Путину как окруженный город, то на самом деле у самого противника там проблемы. Все потому, что этот поселок им нужен как узловая железнодорожная станция. Разбить его вдребезги КАБами россияне не могут, а без этого шансов захватить очень мало.

Что происходит на Купянском направлении?