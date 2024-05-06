Найближчі пару місяців можуть бути критичні: 2 фактори, які допоможуть ЗСУ

Росіяни намагаються будь-якими способами просуватись на лінії фронту, поки до України не прибула основна частина військова допомога з США. Для успіху ЗСУ потрібні 2 фактора, які допоможуть зупинити росіян.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що Україні терміново потрібне озброєння партнерів та посилення живої сили. В іншому випадку найближчі місяці будуть критичними.

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Що допоможе ЗСУ

За словами Гендельмана, є 2 фактори, які допоможуть ЗСУ:

озброєння – рішення конгресу США про передачу наступного пакета допомоги через певний час повинно дати результат. Однак поки що не видно, щоб певна кількість боєприпасів вже появилась на фронті;

– рішення конгресу США про передачу наступного пакета допомоги через певний час повинно дати результат. Однак поки що не видно, щоб певна кількість боєприпасів вже появилась на фронті; людська сила – на відміну від військової допомоги ця проблема поки що залишається невирішеною, адже відбулось затягування прийняття закону про мобілізацію. Ще не знати, коли мобілізовані військові поїдуть на фронт. Саме людська сила, ймовірно, могла допомогти ЗСУ в обороні села Очеретине.

Військова підтримка зі Сполучених Штатів почала надходити в Україну, зокрема протитанкові засоби та артилерійські снаряди 155 калібру. Проте, за інформацією міжнародної преси, основний обсяг зброї від Штатів, Великої Британії та Німеччини очікується в Україні лише через кілька місяців

Найближчі пару місяців, на думку військового експерта з Ізраїлю, можуть бути критичними, якщо ці 2 фактори не будуть налагоджені. Росіяни намагатимуться просунутись на фронті якнайдалі та захопити якомога більше українських територій.

До того, як постачання західної допомоги почне показувати свій вплив, темпи на війні вирішуватимуть все. Зараз темпи на стороні росіян,

– зазначив Гендельман.

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