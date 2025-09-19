Весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів провалилась. Ворогу не вдалося захопити жодного великого населеного пункту.

На це вплинуло багато моментів. Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі 24 Каналу назвав їх.

Чому наступ ворога провалився?

Олексій Бєльський зазначив, що насамперед вплинуло те, що загарбники атакували одночасно на багатьох напрямках. Вони розосередили свої сили. Це дуже добре для України, тому що якби росіяни вдарили десь одним потужним ударом, вони прорвали б оборону.

Також в окупантів дуже погана логістика. Навіть якщо вони десь організовують якийсь прорив, їм дуже важко перекидати туди поповнення. Вони переміщують боєприпаси і велосипедами, і мотоколясками, і на конях. Наприклад, якщо ворог десь організовує прорив, то не зможе швидко кинути туди поповнення.

Крім того, у них стоїть завдання захоплювати і звітувати про захоплені кілометри в Україні. Водночас ці кілометри не мають якогось тактичного та стратегічного значення. Тобто замість того, щоб спробувати окупувати якийсь великий населений пункт, вони захоплюють якесь покинуте село, географічну назву, а потім волають про це з усіх ресурсів.

А ще ми бачимо дуже багато груп, я їх називаю групи-смертники, яких відправляють на околиці якогось населеного пункту. Вони трясуть там ганчірками, бо з них вимагають захопити це село. Потім ці групи знищують. Вони посилають туди нові і нові групи. Але всюди їхня пропаганда волає, що вони захопили це село,

– сказав речник.

Вже давно відомо, що російське командування не береже життя своїх солдатів. Коли ЗСУ брали полонених на Добропільському виступі, один окупант розказував, що його побратим, з яким він йшов, отримав поранення. Він зв'язався по рації, попросив евакуацію. Але йому сказали, що евакуації не буде, "отримав поранення – твої проблеми". Загалом всередині російського війська фіксуються крадіжки, вимагання, абсолютна відсутність мотивації і так далі.

Варто підкреслити, що хоч ЗСУ мають менше ресурсів, однак наші захисники раціонально використовують наявні сили та засоби. Ще одна причина – дуже погана якість російського поповнення, бо воно не навчене. В Україні людину мобілізують, відправляють в навчальний центр, вона там довго вчиться, а потім приїжджає у свій підрозділ і проходить там злагодження. Також наші бійці дуже добре працюють по ворожій техніці.

Вони (росіяни – 24 Канал) затягнули броньовану техніку в Донецьку область. Вона очікує в тилу. Танки Т-90, і Т-72Б. Ешелонами вони заходили під Донецьком. Вони готуються її кинути,

– додав Бєльський.

