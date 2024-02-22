Ворог змінив підхід: в ISW оцінили новий наступ росіян на Харківсько-Луганському напрямку

Збройні сили Росії проводять багатосторонню наступальну операцію на Харківсько-Луганському напрямку. В Інституті вивчення війни оцінили дії ворога.

Американські аналітики вважають, що нинішньою оперативною метою російських окупантів може бути захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області.

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У Москві, ймовірно, зробили висновки з попередніх невдач

В ISW вважають, що наступ росіян на Харківсько-Луганському напрямку може свідчити про те, що в Москві зробили висновки зі своїх попередніх невдач.

Аналітики відзначили, що раніше росіяни, як правило, або концентрували великі маси військ у районі окремих населених пунктів (як-от Бахмут і Авдіївка), або здійснювали численні атаки за напрямками, які розташовані занадто далеко один від одного. Але нинішній наступ ворога відрізняється за низкою аспектів.

Перспективи цього наступу на Харківсько-Луганському напрямку далеко не ясні, але його план і початкове здійснення знаменують собою помітні зміни в підході Росії до оперативного рівня,

– мовиться в повідомленні.

Росія активізувалась на 4 напрямках

Аналітики вказали на те, що останнім часом Росія активізувала дії на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна і зосереджує увагу на чотирьох напрямках.

За їхніми даними, окупанти проводять наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська,

на північний захід від Сватового,

на південний захід від Сватового,

на захід від Кремінної.

В Інституті вивчення війни вважають, що ці наступальні дії можуть відображати ширшу оперативну мету й оперативне планування вищого рівня, а саме – захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області.

Російські війська, схоже, атакують за взаємопідтримувальними напрямками, чого російським військам часто не вдавалося робити в минулому, що припускає можливі поліпшення російського оперативного планування принаймні на цій ділянці фронту,

– пишуть аналітики.

Вони уточнили, що цього разу ймовірна наступальна операція ворога є "більш стійкою", ніж попередні російські наступальні операції на території України.

Чи є у ворога шанс на успіх

Водночас аналітики підкреслили, що російські сили навряд чи зможуть просунутися досить швидко, тому у ЗСУ буде час підготувати позиції і налагодити логістику навколо населених пунктів на східному березі річки Оскіл.

Автори статті прогнозують, що поступовий наступ Росії, найімовірніше, завершиться виснажливими лобовими атаками на укріплені українські позиції в населених пунктах уздовж річки Оскіл і поблизу них.