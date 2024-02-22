Враг изменил подход: в ISW оценили новое наступление россиян на Харьковско-Луганском направлении

Вооруженные силы России проводят многостороннюю наступательную операцию на Харьковско-Луганском направлении. В Институте изучения войны оценили действия врага.

Американские аналитики считают, что нынешней оперативной целью российских оккупантов может быть захват восточного берега реки Оскол в Харьковской области.

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В Москве, вероятно, сделали выводы из предыдущих неудач

В ISW считают, что наступление россиян на Харьковско-Луганском направлении может свидетельствовать о том, что в Москве сделали выводы из своих предыдущих неудач.

Аналитики отметили, что ранее россияне, как правило, или концентрировали большие массы войск в районе отдельных населенных пунктов (например Бахмут и Авдеевка), или осуществляли многочисленные атаки по направлениям, которые расположены слишком далеко друг от друга. Но нынешнее наступление врага отличается по ряду аспектов.

Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и начальное осуществление знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню,

– говорится в сообщении.

Россия активизировалась на 4 направлениях

Аналитики указали на то, что в последнее время Россия активизировала действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная и сосредоточивает внимание на четырех направлениях.

По их данным, оккупанты проводят наступательные операции:

на северо-восток от Купянска,

на северо-запад от Сватово,

на юго-запад от Сватово,

на запад от Кременной.

В Институте изучения войны считают, что эти наступательные действия могут отражать более широкую оперативную цель и оперативное планирование высшего уровня, а именно – захват восточного берега реки Оскол в Харьковской области.

Российские войска, похоже, атакуют по взаимоподдерживающим направлениям, чего российским войскам часто не удавалось делать в прошлом, что предполагает возможные улучшения российского оперативного планирования по крайней мере на этом участке фронта,

– пишут аналитики.

Они уточнили, что на этот раз вероятная наступательная операция врага является "более устойчивой", чем предыдущие российские наступательные операции на территории Украины.

Есть ли у врага шанс на успех

В то же время аналитики подчеркнули, что российские силы вряд ли смогут продвинуться достаточно быстро, поэтому у ВСУ будет время подготовить позиции и наладить логистику вокруг населенных пунктов на восточном берегу реки Оскол.

Авторы статьи прогнозируют, что постепенное наступление России, вероятнее всего, завершится изнурительными лобовыми атаками на укрепленные украинские позиции в населенных пунктах вдоль реки Оскол и вблизи них.