Не вистачає одного, – у бригаді "Рубіж" назвали найбільшу проблему Покровського напрямку
- На Покровському напрямку найбільша проблема полягає у недостатній кількості піхоти для зупинки просування противника.
- Не вистачає піхоти для ротації особового складу, що тривалий час перебуває на позиціях.
Українські військові мужня тримають оборону Покровська, попри безперервний наступ противника. Більшість необхідних технічних засобів для цього є, однак дечого все ж критично бракує.
Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що в загальному у наших захисників є достатньо дронів, є полки безпілотних систем, які виконують завдання, атакуючи противника. Проте зупинити його просочування на Покровському напрямку досі залишається дуже складно.
Чого бракує Силам оборони для захисту Покровська?
Микола Гриценко підкреслив, що саме на Покровському напрямку найбільша проблема полягає у кількості живої сили, яку командування б могло залучити до виконання бойових завдань.
Є недостатня кількість піхоти для того, щоб зупинити просування противника, для того, щоб навіть в погану видимість у нас були спостережні пости, які зможуть знищувати противника безпосередньо у стрілкових боях,
– сказав він.
Крім цього, піхоти не вистачає для ешелонування оборони та забезпечення позицій, які вже є.
Що відбувається поблизу Покровська: карта
Молодший лейтенант зауважив, що неможливо перекинути необхідну кількість особового складу з інших напрямків, адже вони потрібні й там, щоб відбивати наступ противника.
Є дуже багато хлопців, які сидять на позиціях 50, 70, 80 днів. Це величезна проблема. Ми їх не можемо вивести не тому, що є проблеми з логістикою чи обрізані шляхи підходу, а тому, що немає піхоти, щоб їх поміняти,
– підкреслив він.
Микола Гриценко підсумував, що зараз це найбільша проблема на Покровському напрямку.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Олександр Сирський зазначив, що Покровськ не є під контролем Росії. Однак росіяни докладають максимум зусиль, щоб мати успіх там. Вони штурмують підступи до міста, залучаючи для цього значну кількість особового складу.
Володимир Зеленський підкреслив, що військові не ризикуватимуть життям заради руїн. А щодо виведення сил з Покровського напрямку, то це рішення ухвалюють командири.
Росіяни користуються моментом, поки на Донеччині погана погода, зокрема туман. Противник, завдяки цьому, намагається непомітно для дронів заходити у Покровськ, щоб займати там позиції.