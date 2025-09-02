Начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов раптово вискочив на російському телебаченні. З його виступу можна зробити два важливих висновки.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що Валерій Герасимов не є публічною людиною. Він рідко з'являється в російському телевізорі. Цього разу це сталося не просто так.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що означають заяви Герасимова?

Як наголосив Лакійчук, заяви Герасимова чітко демонструють, що так званий літній наступ Росії провалився. Тепер вони перенесуть ті ж самі завдання на осінь.

Стратегічна наступальна операція Росії на Сході зазнала фіаско. В реальності вони вже 5 місяців не можуть прорвати оборону. На Сході у них є вклинення, але не прорив оборони. Ворог кидає туди додаткові сили, де й стирає їх,

– зазначив Лакійчук.

Крім того, заяви Герасимова чітко показують, що Росія не збирається йти на припинення вогню. Вони продовжують планувати наступальну операцію та стирати свій особовий склад.

Ворог буде і осінню, і зимою намагатися тиснути. Можуть змінитися напрямки головних ударів. Можливо, це буде не Покровськ, а десь північніше. Поки що вони десь на стадії планування. Як будуть розвиватися події – це вже побачимо на полі бою,

– сказав Лакійчук.

Про що говорив Герасимов: коротко