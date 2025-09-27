Усі плани давно відомі: у ЗСУ розкрили підступну тактику росіян на Запорізькому напрямку
- Росіяни намагаються активізувати наступ на Запорізькому напрямку, використовуючи тактику штурмів малими групами.
- Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії, аби протидіяти цим спробам, які поки що не приносить успіхів ворогу.
Росіяни останнім часом намагаються активізувати наступ на Запорізькому напрямку, зокрема поблизу Степногірська. Ворог прагне рухатися в бік Запоріжжя, використовуючи хитру тактику.
Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів в етері 24 Каналу, що противник хоче витіснити Сили оборони з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, він продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.
Як діють росіяни на Запорізькому напрямку?
Владислав Волошин зауважив, що нашим захисникам відомі плани ворога на Запоріжжі. Росіяни намагаються просуватися в бік населеного пункту Приморське. Все задля того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи мали змогу атакувати наші позиції в напрямку Степногірська.
За минулу добу (26 вересня 2025 року – 24 Канал) зафіксовано дві такі спроби. Також ворог застосовує тактику інфільтрації. Тобто намагається надмалими групами піхоти, до трьох людей, проникнути повз наші позиції, вглиб оборони, щоб зайти нам у спину,
– сказав речник.
Крім того, росіяни прагнуть взяти під контроль логістичні шляхи та шляхи сполучення наших захисників.
Що відбувається на Запорізькому напрямку: карта
Аби уникнути цього, Сили оборони проводять пошуково-ударні дії на Запорізькому напрямку. Тому намагання противника там не мають успіху.
Яка ситуація на Запорізькому напрямку?
Українським військовим вдалось вдарити по командному пункті росіяни на Запорізькому напрямку. Це сталось поблизу села Лугове.
Попри численні втрати, росіянам вдається просуватись на деяких напрямках. Вони мають успіхи на Запоріжжі, зокрема у південно-західній частині Новоіванівки.
Росіяни кожного дня штурмують Оріхівський напрямок у Запорізькій області. Усе задля того, щоб створити плацдарм для просування вперед.