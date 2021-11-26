НАТО вслід за ЄС відмовилося воювати за Україну в разі нападу Росії

У випадку прямої загрози для України, принцип колективної оборони НАТО не діятиме. Таку думку щодо захисту нашої держави висловив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Згідно із принципом оборони НАТО, напад на одну з країн-членів означає атаку на увесь Альянс. Столтенберг запевнив, що попри все, організація підтримує Україну.

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Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну,

– заявив генсек.

Дотепер принцип колективної оборони займає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу від 1949 року. Його закріпили у Статті 5, яка означає, що напад на одного члена НАТО вважається нападом на усіх, а відтак усі повинні брати участь в його обороні. Вперше статтю задіяли після терористичного нападу 11 вересня у США. Альянс кілька разів використовував заходи колективної оборони. Постійні сили НАТО чергують для забезпечення безперервної колективної оборони.

Що відомо про вступ України в НАТО