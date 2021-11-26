НАТО вслед за ЕС отказалось воевать за Украину в случае нападения России

В случае прямой угрозы для Украины, принцип коллективной обороны НАТО не будет действовать. Такое мнение по защите нашего государства высказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Согласно принципу обороны НАТО, нападение на одну из стран-членов означает атаку на весь Альянс. Столтенберг заверил, что несмотря ни на что, организация поддерживает Украину.

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Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну,

– заявил генсек.

До сих пор принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре Альянса от 1949 года. Его закрепили в статье 5, которая означает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех, а следовательно все должны участвовать в его обороне. Впервые статью задействовали после террористического нападения 11 сентября в США. Альянс несколько раз использовал меры коллективной обороны. Постоянные силы НАТО дежурят для обеспечения непрерывной коллективной обороны.

Что известно о вступлении Украины в НАТО