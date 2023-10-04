Склади наполовину порожні: у НАТО закликали збільшити виробництво боєприпасів для України

У НАТО занепокоєнні поступовим закінчення боєприпасів для підтримки України на Заході. Альянс закликав пришвидшити виробництво, щоб держава мала змогу протистояти російській агресії.

Особливо певна тривога щодо постачання допомоги від США виникла після відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Однак в Конгресі переконують, що керівництво продовжуватиме надавати допомогу Україні – жодних передумов для її припинення немає.

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Допомога не має припинитися

Представники НАТО закликали країни, щ.о входять в Альянс, збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України. Там наголошують, що склади швидко спустошуються. Війна з Росією триває вже 20 місяців і постає питання про те, чи може Москва пережити обіцянки Заходу.

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив, що наразі "видно дно" в запасах допомоги.

Ми віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з наполовину або менш заповнених складів у Європі. І ці склади зараз закінчуються,

– сказав Бауер.

Про нестачу зброї для України почали говорити після ухвалення у США законопроєкту про тимчасові витрати. Допомога Україні туди не ввійшла. Окремим тривожним епізодом була відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті, якого усунули з посади колеги-республіканці.

Аналітики переконують, що США повинні виробляти озброєння понаднормово, інакше Україна може стикнутися з проблемами. Захід постачає допомогу, але не виробляє і не доставляє боєприпаси так швидко, як це необхідно. Влітку Україна очікувала більше озброєння для проведення контрнаступу, що дозволило росіянам укріпити позиції.

Напруга навколо допомоги Україні