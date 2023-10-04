Склады наполовину пусты: в НАТО призвали увеличить производство боеприпасов для Украины

В НАТО обеспокоены постепенным окончанием боеприпасов для поддержки Украины на Западе. Альянс призвал ускорить производство, чтобы государство могло противостоять российской агрессии.

Особенно определенная тревога по поводу поставки США помощи возникла после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Однако в Конгрессе убеждают, что руководство будет продолжать оказывать помощь Украине – никаких предпосылок к ее прекращению нет.

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Помощь не должна прекратиться

Представители НАТО призвали страны, входящие в Альянс, увеличить производство боеприпасов для поддержки Украины. Там подчеркивают, что склады быстро опустошаются. Война Россией длится уже 20 месяцев и возникает вопрос о том, может ли Москва пережить обещания Запада.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что сейчас "видно дно" в запасах помощи.

Мы отдаем Украине системы вооружения, это отлично, и боеприпасы, но не из полных складов. Мы начали отдавать с половину или менее заполненных складов в Европе. И эти склады сейчас заканчиваются,

– сказал Бауэр.

О нехватке оружия для Украины стали говорить после принятия в США законопроекта о временных расходах. Помощь Украине туда не вошла. Отдельным тревожным эпизодом была отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отстраненного от должности коллегами-республиканцами.

Аналитики утверждают, что США должны производить вооружение сверхурочно, иначе Украина может столкнуться с проблемами. Запад снабжает помощью, но не производит и не доставляет боеприпасы так быстро, как это необходимо. Летом Украина ожидала большего оснащения для проведения контрнаступления, что позволило россиянам укрепить позиции.

Напряжение вокруг помощи Украине