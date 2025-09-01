В Україні почали переносити навчальні центри під землю. Подібна ініціатива покликана вберегти життя рекрутів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника навчально-інструкторської групи 151-го НЦ ЗСУ Романа Доніка.

Дивіться також "Нам критично бракує молоді": інтерв'ю з комбатом 66-ї ОМБр, яка б'ється на Лиманському напрямку

У чому перевага навчальних центрів під землею?

Роман Донік розповів, що 151 навчальний центр почав переносити навчання під землю. За його словами, просто укриття – не вихід. Через загрозу вночі переривається сон, а вдень – навчальний процес.

Керівник групи 151 НЦ зауважив, що рекрут повинен бути впевненим в тому, що навчальний центр, який для нього є уособленням держави, дбає про нього і робить все можливе, щоб гарантувати якісну підготовку.

І не треба розповідати, що в нас все добре, бо ми маленький центр. Ми маленький центр, бо нам усіма силами середньоланкові управлінці ГШ заважають масштабуватися (в першу чергу набирати людей з піхоти) саботуючи наші потреби,

– вказав Данік.

Волонтер вважає відмовками розмови про те, що подібне неможливо створити в великих навчальних центрах.

"Слона треба їсти по частинам. Починати з малого. Не шукати привід чому "це не можна", "це не буде працювати", а думати як це зробити. Кожного дня. Кожну маленьку задачу", – зазначив він.

Донік зауважив, що перенесення навчальних центрів під землю не врятує від прямого влучання "Іскандеру", але вбереже від уламкових касетних боєприпасів і "Шахедів". Це дасть змогу уникнути втрат, особливо під час навчання.

Рекрутинг: що це і скільки зарплата?

Мобілізація через рекрутинг дозволяє українцям обирати посаду, яка їм підходить, що покращує якість відбору та підвищує боєздатність армії. Так армія зможе застосувати сильні сторони новобранця.

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Його розмір залежить від посади, військового звання, а також тривалості, інтенсивності та умов військової служби. За участь у бойових діях та виконання спеціальних завдань передбачені надбавки до 100 000 гривень.

Проте зарплати українських військових планують підняти до стандартів армій НАТО. Навіть рядові в тилових підрозділах можуть отримувати до 50 000 гривень на місяць.