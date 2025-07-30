Таку думку 24 Каналу озвучив головний сержант підрозділу БпЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш. За його словами, завдяки рекрутингу люди будуть відбиратися більш якісно.

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Які переваги у мобілізації через рекрутинг?

Денис Кардаш зазначив, що зараз потрібні люди на усі посади. Більший акцент робиться на пілотів різних дронів. Також дуже потрібні майстри, які розуміються на радіоелектроніці, ремонті техніки, програмуванні.

Рекрутинг до підрозділу БпЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" працює дуже добре. Він має два напрямки. Це цивільні та люди, які самовільно залишили частини інших бригад через різні складні ситуації.

Є два відділення рекрутингу: у Львові та Дніпрі. Люди телефонують, з ними спілкуються, виявляють їхні сильні сторони, питають, куди вони хочуть піти. Потім контакт надається командиру. Вони спілкуються між собою. Командир запитує те, що йому потрібно, і пропонує посаду, яка в нього є, а людина обирає, чи погоджуватися на неї. Потім людина проходить загальну військову підготовку і потрапляє у бригаду на ту посаду, на яку її погодили.

Буде краще, коли люди будуть заходити на бригади через рекрутинг. Тому що вони будуть розуміти, куди вони йдуть. Вони зможуть застосувати їхні сильні сторони. Він може бути фізично слабкий, але дуже розбиратися в електроніці. Він не буде штурмовиком або водієм танку. Він буде працювати з паяльником і займатися тією справою, в якій він сильний,

– пояснив головний сержант.

Він додав, що якщо люди будуть це розуміти та мобілізуватися через рекрутинг, то люди у бригади будуть відбиратися більш якісно. У такий спосіб українська армія буде більш боєздатною. Тому що кожен буде займатися тією справою, до якої він має хист.