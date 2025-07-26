Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар начальника відділення рекрутингу 28 ОМБр Дениса Швидкого в етері "Ранок.LIVE".

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Що військові кажуть про мобілізацію?

Телеведуча згадала про ймовірне число мобілізованих осіб в Україні щомісяця – 30 тисяч. Вона запитала, чи достатньо цього для протистояння силам ворога.

Якщо кількість залишиться на цьому рівні щомісяця і не буде зменшуватися, то, я думаю, це те, що нам потрібно,

– відповів Швидкий.

Він додав, що зараз бійці проходять уже не базову, а професійну підготовку з урахуванням реальних умов фронту, де акцент на роботу з дронами. Тобто йдеться не лише про кількість, а й про якісно інший рівень воїнів.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський припустив, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв'язати проблему мобілізації в Україні.