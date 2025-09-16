З 12 по 16 вересня Росія та Білорусь провели спільні військові навчання "Захід-2025". Однак не минулося без "неприємностей" – пропагандисти випадково показали в сюжеті надувний макет винищувача.

На це звернули увагу в мережі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Komputer Swiat.

Як помилилися російські пропагандисти?

На одному з репортажів з російсько-білоруських військових навчань видно Су-33 зі складу 279-го окремого корабельного винищувального авіаційного полку. Озброєний ракетами класу "повітря – повітря" Р-73К і Р-27Р винищувач рухається до злітної смуги в Сєвєроморську-1.

Однак увагу користувачів мережі привернув задній план, на якому видно приспущений надувний макет іншого літака.

Росіяни засвітили надувний макет винищувача: дивіться фото

Такі промахи все-таки є певною несподіванкою, бо росіяни приділяють велику увагу такого роду пропагандистським матеріалам, і дивно, що ніхто не звернув уваги на в'ялий літак – а інтернет не прощає таких промахів,

– пише ЗМІ.

Що відомо про Су-33? Це багатоцільовий палубний винищувач, розроблений в СРСР на базі Су-27 і призначений для експлуатації з авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Літак взяли в експлуатацію в середині 90-х років, він відрізняється посиленою конструкцією з розкладними крилами й має вантажопідйомність 6,5 тонни. Основним завданням Су-33 залишається повітряна охорона авіаносця, однак винищувач також може атакувати наземні й надводні цілі.

