Національний досвід та кращі практики: у ЗСУ вивчають норми міжнародного права
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують поглиблювати знання щодо норм Міжнародного гуманітарного права (МГП). Днями відбувся другий етап навчання військовослужбовців ЗСУ.
Курси для українських захисників проходять за підтримки Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки (DCAF) в партнерстві з Міністерством оборони України. Окрім Швейцарії організацією навчання для військових займається й Велика Британія.
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Захисники поглиблюють знання
Заняття з вивчення норм міжнародного права проходять у вигляді тренінгів з сержантським складом, який залучається до виконання завдань в районах бойових дій. У розробці програми брали участь міжнародні експерти, які підбирали інформаційно-довідкові матеріали та формували навчальну програму.
Це дало для викладачів унікальну можливість поєднати національний досвід з кращими міжнародними практиками у сфері МГП, що значно підсилило зацікавленість цільової аудиторії,
– підкреслили у Генштабі.
Програма занять для українських захисників має 7 модулів, які розкривають ключові питання МГП. Головною метою таких навчань є поширення знань про міжнародне гуманітарне право та його реалізація в практичній площині – неухильне дотримання МГП військовослужбовцями ЗСУ. Першочергово це стосується саме сержантського складу – лідерів для підлеглих та помічників командира.
Як провели курси для військових / Фото Генштаб ЗСУ
ЗСУ поглиблено вивчали, як поводитися з полоненими
У березні українські захисники й захисниці пройшли перший етап навчання. У першому пілотному проєкті ЗСУ на тренінгах навчалися збирати докази воєнних злочинів росіян, а також поводитися з військовополоненими.
Основу курсу з вивчення норм міжнародного права сформували декілька блоків:
- принципи та джерела міжнародного гуманітарного права;
- поводження з полоненими;
- взаємодія з цивільними особами;
- засоби та методи ведення бойових дій;
- відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права та збір доказів про воєнні злочини,
- важливість взаємодії з засобами масової інформації та медіаграмотність.
До проведення тренінгів залучили представників Міноборони, ЗСУ, громадської організації "Ліга офіцерів" та багатьох активістів.