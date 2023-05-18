Національний досвід та кращі практики: у ЗСУ вивчають норми міжнародного права

18 травня 2023, 20:28
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують поглиблювати знання щодо норм Міжнародного гуманітарного права (МГП). Днями відбувся другий етап навчання військовослужбовців ЗСУ.

Курси для українських захисників проходять за підтримки Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки (DCAF) в партнерстві з Міністерством оборони України. Окрім Швейцарії організацією навчання для військових займається й Велика Британія. 

Дивіться також "Не дамо ворогу знищити Україну": Нацгвардія та ТРО замилували світлинами у вишиванках

Захисники поглиблюють знання 

Заняття з вивчення норм міжнародного права проходять у вигляді тренінгів з сержантським складом, який залучається до виконання завдань в районах бойових дій. У розробці програми брали участь міжнародні експерти, які підбирали інформаційно-довідкові матеріали та формували навчальну програму. 

Це дало для викладачів унікальну можливість поєднати національний досвід з кращими міжнародними практиками у сфері МГП, що значно підсилило зацікавленість цільової аудиторії,
– підкреслили у Генштабі. 

Програма занять для українських захисників має 7 модулів, які розкривають ключові питання МГП. Головною метою таких навчань є поширення знань про міжнародне гуманітарне право та його реалізація в практичній площині – неухильне дотримання МГП військовослужбовцями ЗСУ. Першочергово це стосується саме сержантського складу – лідерів для підлеглих та помічників командира.

Як провели курси для військових / Фото Генштаб ЗСУ

 

ЗСУ поглиблено вивчали, як поводитися з полоненими

У березні українські захисники й захисниці пройшли перший етап навчання. У першому пілотному проєкті ЗСУ на тренінгах навчалися збирати докази воєнних злочинів росіян, а також поводитися з військовополоненими. 

Основу курсу з вивчення норм міжнародного права сформували декілька блоків:

  • принципи та джерела міжнародного гуманітарного права;
  • поводження з полоненими;
  • взаємодія з цивільними особами;
  • засоби та методи ведення бойових дій;
  • відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права та збір доказів про воєнні злочини,
  • важливість взаємодії з засобами масової інформації та медіаграмотність.

До проведення тренінгів залучили представників Міноборони, ЗСУ, громадської організації "Ліга офіцерів" та багатьох активістів. 

Автор: Анжеліка Байбак