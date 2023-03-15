Пілотний проєкт з поглибленого вивчення норм права організували представники Женевського центру управління сектором безпеки (DCAF) за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії спільно з Міністерством оборони України.

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Які навчання пройшли військові

Експерти організували 5 тренінгів, на яких провели навчання для 107 військовослужбовців ЗСУ. Головною метою було підвищення кваліфікації військових та поглиблення знань з міжнародного гуманітарного права.

Першочергово до навчань залучили сержантський склад – лідерів для підлеглих та помічників командира. Саме вони найчастіше потрапляють у ситуації, де необхідно суворо дотримуватися цих норм.

Основу курсу сформували декілька блоків:

принципи та джерела міжнародного гуманітарного права;

поводження з полоненими;

взаємодія з цивільними особами;

засоби та методи ведення бойових дій;

відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права та збір доказів про воєнні злочини,

важливість взаємодії з засобами масової інформації та медіаграмотність.

Заняття проводили експерти Громадської організації "Ліга офіцерів", зокрема керівник організації – полковник запасу Володимир Лукічов, капітан 1 рангу запасу Андрій Коренько, Юрій Карін, військовий експерт, головний координатор проєкту "Інформаційний спротив" та Сергій Мокренюк – відомий юрист, правозахисник.

Також на лекції для військовослужбовців запросили представників Міноборони та Генштабу ЗСУ. На конкретних прикладах тренінги проводили докторка філософії з міжнародного права майор Інна Заворотько (представниця Департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України) та начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗС України полковник Богдан Сеник.

Як проходили тренінги / Фото Генштабу:

Російські військові в полоні