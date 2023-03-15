Пилотный проект по углубленному изучению норм права был организован представителями Женевского центра управления сектором безопасности (DCAF) при поддержке Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании совместно с Министерством обороны Украины.

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Какие учения прошли военные

Эксперты организовали 5 тренингов, на которых провели обучение для 107 военнослужащих ВСУ. Главной целью было повышение квалификации военных и углубление знаний по международному гуманитарному праву.

Первоначально к учениям привлекли сержантский состав – лидеров для подчиненных и помощников командира. Именно они чаще всего попадают в ситуации, где необходимо строго соблюдать эти нормы.

Основу курса сформировали несколько блоков:

принципы и источники интернационального гуманитарного права;

обращение с пленными;

взаимодействие с гражданскими лицами;

средства и методы ведения боевых действий;

ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права и сбор доказательств о военных преступлениях,

важность взаимодействия со СМИ и медиаграмотность.

Занятия проводили эксперты Общественной организации "Лига офицеров", в том числе руководитель организации – полковник запаса Владимир Лукичев, капитан 1 ранга запаса Андрей Коренько, Юрий Карин, военный эксперт, главный координатор проекта "Информационное сопротивление" и Сергей Мокренюк – известный юрист, правозащитник.

Также на лекции для военнослужащих были приглашены представители Минобороны и Генштаба ВСУ. На конкретных примерах тренинги проводили доктор философии по международному праву майор Инна Заворотько (представитель Департамента юридического обеспечения Министерства обороны Украины) и начальник Управления по связям с общественностью ВС Украины полковник Богдан Сеник.

Как проходили тренинги / Фото Генштаба:

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