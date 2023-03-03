По ее словам, расходы на содержание одного российского военнопленного составляют около 10 тысяч гривен в месяц.

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Содержание одного оккупанта обходится Украине в 10 тысяч

"Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", – рассказала она.

Высоцкая отметила, что когда раньше в Минюсте говорили о 3 тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то речь шла только о расходах на питание и коммунальные услуги.

Как пояснила Высоцкая, в 2022 году не подводили итоги стоимости содержания заключенных в СИЗО, но по итогам 2021 года эта сумма составляла около 130 тысяч гривен в год. Тогда на одного удерживаемого также было около 11 тысяч гривен в месяц.

Как Украина удерживает российских пленных