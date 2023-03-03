За її словами, витрати на утримання одного російського військовополоненого становлять близько 10 тисяч гривень на місяць.

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Утримання одного окупанта обходиться Україні в 10 тисяч

"Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць", – розповіла вона.

Висоцька зазначила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про 3 тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то йшлося лише про витрати на харчування й компослуги.

Як пояснила Висоцька, у 2022 році не підбивали підсумків вартості утримання ув’язнених в СІЗО, але за підсумками 2021 року ця сума становила близько 130 тисяч гривень на рік. Тоді на одного утримуваного також було близько 11 тисяч гривень на місяць.

Як Україна утримує російських полонених