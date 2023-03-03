За її словами, витрати на утримання одного російського військовополоненого становлять близько 10 тисяч гривень на місяць.
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Утримання одного окупанта обходиться Україні в 10 тисяч
"Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць", – розповіла вона.
Висоцька зазначила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про 3 тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то йшлося лише про витрати на харчування й компослуги.
Як пояснила Висоцька, у 2022 році не підбивали підсумків вартості утримання ув’язнених в СІЗО, але за підсумками 2021 року ця сума становила близько 130 тисяч гривень на рік. Тоді на одного утримуваного також було близько 11 тисяч гривень на місяць.
Як Україна утримує російських полонених
- Американські журналісти потрапили до колонії на Заході, де Україна утримує російських військовополонених. Локацію колонії з міркувань безпеки не уточнюють.
- Найперше на вулиці журналісти стали свідками того, як один із військовополонених намагався подзвонити додому. Полонені мають право на 15-хвилинні телефонні дзвінки додому 1 або 2 рази на місяць.
- Також журналісти стали свідками обіду в колонії. У той день полонених годували супом, картоплею з м'ясом та салатом з капусти. Усі сиділи за столами, накритими скатертинами.
- Загалом режим для полонених включає триразове харчування, певні заняття, зокрема виготовлення паперових пакетів із зображенням Львова та вільний час.
- Полонені живуть у кімнатах по 20 осіб. На кожного є ліжко, тумбочка та стілець. Поранені окупанти перебувають на лікуванні в лазареті.