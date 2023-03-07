Западное сообщество было возмущено такими действиями оккупантов и поражено смелостью украинского воина. Хештег "Glory to Ukraine" попал в мировые тренды твиттера, а иностранные СМИ активно рассказывают своей аудитории об очередном преступлении оккупантов в Украине. 24 Канал проанализировал, как западные СМИ реагируют на очередное преступление россиян

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Что западные СМИ пишут об ужасном преступлении россиян

Британское издание The Telegraph назвало украинского солдата настоящим мучеником, который в последние минуты жизни смело произносит "Слава Украине" в лицо российским захватчикам. В статье также приводятся фразы представителей украинской власти, которые мгновенно отреагировали на это жестокое убийство и пригрозили оккупантам наказанием за совершенные преступления.



Скриншот из материала The Telegraph

Американский CNN отмечает обращение Владимира Зеленского, в котором президент обещает найти виновных в убийстве безоружного украинского военного.

CNN пишет, что дополнительно обратилось за разъяснениями в Минобороны России, но ответа так и не получило. Это логично, ведь Россия постоянно отрицает какие-либо обвинения в военных преступлениях, несмотря на убедительные доказательства обратного, подчеркивает издание.

Украина призывает Международный уголовный суд расследовать ситуацию с казнью украинского военнопленного, пишет The Guardian. В своей статье издание описывает ситуацию на видео и приводит твит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, где тот подчеркивает, что это "ужасное видео" является очередным доказательством того, что "эта война является геноцидом". Кулеба также отмечает, чтобы прокурор Международного уголовного суда Карим Хан "приступил к немедленному расследованию МУС по этому ужасному военному преступлению".



Скриншот из издания The Guardian

Обратите внимание! Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что послал это видео международным партнерам Украины и подчеркнул, что оккупанты "вновь нарушают Женевские конвенции и не уйдут от ответственности за свои зверства". The Guardian также приводит несколько прошлых примеров ужасающих преступлений российских войск, совершенных на территории Украины.

Издание The Daily Mail также опубликовало статью о казни украинского военнопленного. Там отметили, если видео было снято в окрестностях Бахмута, то, вероятно, украинец был захвачен наемниками ЧВК "Вагнера", которых Россия вербует в своих тюрьмах.

Об этом также пишет и The Wall Street Journal, намекая, что, вероятно, убийство – дело рук вагнеровцев.



Скриншот с WSJ

Также Daily Mail приводит слова посла США по особым поручениям по вопросам уголовного правосудия Бет Ван Шаак, которая отмечает, что существуют убедительные доказательства того, что "российские преступления в Украине не являются случайными или ситуативными".

Когда мы видим такие системные действия, включая создание разветвленной фильтрационной сети, очень трудно представить, как эти преступления могли быть совершены без ответственности, распространяющейся по всей вертикали командования,

– заявила Бет Ван Шаак в ноябре прошлого года.

BBC пишет, что предварительно удалось подтвердить личность погибшего героя и предварительно определить локацию, где было снято видео казни. В 30-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что в последний раз видели мужчину близ Бахмута, где в последние месяцы шли ожесточенные бои. Там заявили, что он исчез еще 3 февраля. BBC также приводит цитату сестры погибшего воина.

Мой брат, безусловно, смог бы так противостоять россиянам. Он никогда в жизни не скрывал правды и точно не стал бы этого делать перед врагом

Украинский воин стал примером несокрушимости и борьбы за свободу

После распространения ужасного видео казни украинского воина, ответ "Героям слава" начал использоваться не в своем привычном значении, а в качестве ответа солдату на видео, бесстрашно воскликнувшему "Слава Украине" в лицо оккупантам. В конце концов это подхватили и западные политики и известные лица, когда рассказывали на свою аудиторию об очередном преступлении российских войск.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс репостнул сообщение МИД Украины, в котором говорится об убийстве оккупантами украинского героя, и кратко подписал "Слава Украине! Героям слава!".

Бернард-Генри Леви, известный французский журналист, философ и писатель опубликовал кадр из видео казни украинца в своем твиттере и сравнил его с фото погибшего солдата Капы во время Гражданской войны в Испании, которое в конце концов стало символом борьбы за свободу.

Станет ли это фото эквивалентом легендарного погибшего солдата Капы во время Гражданской войны в Испании? Неподчинение, безграничное мужество и это Слава Украине, которое он воскликнул перед смертью – сегодня вечером все друзья Украины во всем мире отвечают этому герою: Героям Слава!

Старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро опубликовал в своем твиттере кадр украинского героя и коротко подписал сообщение последними словами героя – "Слава Украине".

Бывший астронавт NASA Скотт Келли подчеркнул гордость и несгибаемость украинского воина, в отличие от трусливых российских военных преступников, стоящих за камерой.

Редактор издания The Daily Beast Джулия Дэвис, которая рассказывает западной аудитории о работе российской пропаганды, также опубликовала фото украинского военного с короткой подписью "Слава Украине".

Реакция же россиян говорит сама за себя. Сначала пропагандисты пытались откреститься от этого преступления, уверяя, что видео казни украинца является постановкой, фейком или ИПСО. Впоследствии, зверская сущность возобладала, а граждане России в комментариях начали радоваться тому, что их армия совершает на территории Украины военные преступления. Оправдывали действия оккупантов, как всегда, "борьбой с нацистами". Официальный Кремль вообще отказался как-то комментировать эту ситуацию.

В то же время международные партнеры Украины уже получили все необходимые материалы, так что впоследствии начнется полноценное расследование. Публичная огласка в западных СМИ и через личные страницы лидеров мнений, активно нарастающая в течение этих дней, способна ускорить этот процесс, чтобы российские преступники в конце концов получили заслуженное наказание.