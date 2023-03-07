Західна спільнота була обурена такими діями окупантів та вражена сміливістю українського воїна. Хештег "Glory to Ukraine" потрапив у світові тренди твітеру, а іноземні ЗМІ активно розповідають своїй аудиторії про черговий злочин окупантів в Україні. 24 Канал проаналізував, як західні ЗМІ реагують на черговий злочин росіян.

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Що західні ЗМІ пишуть про жахливий злочин росіян

Британське видання The Telegraph назвало українського солдата справжнім мучеником, який в останні хвилини життя сміливо промовляє "Слава Україні" в обличчя російським загарбникам. У статті також наводять фрази представників української влади, які миттєво відреагували на це жорстоке вбивство та пригрозили окупантам покаранням за скоєні злочини.



Скриншот з матеріалу The Telegraph

Американський CNN наголошує на зверненні Володимира Зеленського, в якому президент обіцяє знайти винних у вбивстві беззбройного українського військового.

CNN пише, що додатково звернулося за поясненнями в Міноборони Росії, але відповіді так і не отримало. Це логічно, адже Росія постійно заперечує будь-які звинувачення у воєнних злочинах, попри переконливі докази зворотного, підкреслює видання.

Україна закликає Міжнародний кримінальний суд розслідувати ситуацію зі стратою українського військовополоненого, пише The Guardian. У своїй статті видання описує ситуацію на відео та наводить твіт голови МЗС України Дмитра Кулеби де той підкреслює, що це "жахливе відео" є черговим доказом того, що "ця війна є геноцидом". Кулеба також наголошує, щоб прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан "розпочав негайне розслідування МКС щодо цього жахливого воєнного злочину".



Скриншот з видання The Guardian

Зверніть увагу! Уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що надіслав це відео міжнародним партнерам України та наголосив, що окупанти "знову порушують Женевські конвенції та не уникнуть відповідальності за свої звірства". The Guardian також наводить кілька минулих прикладів жахливих злочинів російських військ, скоєних на території України.

Видання The Daily Mail також опублікувало статтю про страту українського військовополоненого. Там наголосили, якщо відео було зняте в околицях Бахмута, то ймовірно українець був захоплений найманцями ПВК Вагнера, яких Росія вербує у своїх в'язницях.

Про це також пише й The Wall Street Journal, натякаючи, що, ймовірно, вбивство – справа рук вагнерівців.



Скриншот з WSJ

Також Daily Mail наводить слова посла США з особливих доручень з питань кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, яка наголошує, що існують переконливі докази того, що "російські злочини в Україні не є випадковими або ситуативними".

Коли ми бачимо такі системні дії, включно зі створенням розгалуженої фільтраційної мережі, дуже важко уявити, як ці злочини могли бути скоєні без відповідальності, що простягається по всій вертикалі командування,

– заявила Бет Ван Шаак у листопаді минулого року.

BBC пише, що попередньо вдалося підтвердити особу загиблого героя та попередньо визначити локацію, де було зняте відео страти. У 30-й окремій механізованій бригаді повідомили, що востаннє бачили чоловіка поблизу Бахмута, де останніми місяцями точилися запеклі бої. Там заявили, що він зник ще 3 лютого. BBC також наводить цитату сестри загиблого воїна.

Мій брат, безумовно, зміг би так протистояти росіянам. Він ніколи в житті не приховував правди і точно не став би цього робити перед ворогом

Український воїн став прикладом незламності та боротьби за свободу

Після поширення жахливого відео страти українського воїна, відповідь "Героям слава" почала використовуватися не в своєму звичному значенні, а в якості відповіді солдату на відео, який безстрашно вигукнув "Слава Україні" в обличчя окупантам. Зрештою, це підхопили й західні політики та відомі особи, коли розповідали на свою аудиторію про черговий злочин російських військ.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс репостнув допис МЗС України в якому мовиться про вбивство окупантами українського героя, та коротко підписав "Слава Україні! Героям слава!"

Бернард-Генрі Леві, відомий французький журналіст, філософ та письменник опублікував кадр з відео страти українця у своєму твітері та порівняв його з фото загиблого солдата Капи під час громадянської війни в Іспанії, яке зрештою стало символом боротьби за свободу.

Чи стане це фото еквівалентом легендарного загиблого солдата Капи під час громадянської війни в Іспанії? Непокора, безмежна мужність і це Слава Україні, яке він вигукнув перед смертю – сьогодні ввечері всі друзі України в усьому світі відповідають цьому герою: Героям Слава!

Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Масаро опублікував у своєму твітері кадр українського героя та коротко підписав допис останніми словами героя – "Слава Україні".

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі підкреслив гордість та незламність українського воїна, на відміну від боягузливих російських військових злочинців, які стоять за камерою.

Редакторка видання The Daily Beast Джулія Девіс, яка розповідає західній аудиторії про роботу російської пропаганди, також опублікувала фото українського військового з коротким підписом "Слава Україні".

Реакція ж росіян говорить сама за себе. Спершу пропагандисти намагалися відхреститися від цього злочину, запевняючи, що відео страти українця є постановкою, фейком або ІПСО. Згодом, звіряча сутність взяла гору, а громадяни Росії в коментарях почали радіти тому, що їхня армія вчиняє на території України воєнні злочини. Виправдовували дії окупантів, як завжди, "боротьбою з нацистами". Офіційний Кремль взагалі відмовився якось коментувати цю ситуацію.

Натомість міжнародні партнери України вже отримали всі необхідні матеріали, отже згодом почнеться повноцінне розслідування. Публічний розголос у західних ЗМІ та через особисті сторінки лідерів думок, який активно наростає протягом цих днів, здатний пришвидшити цей процес, щоб російські злочинці врешті отримали заслужене покарання.